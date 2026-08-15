Χάλκινο μετάλλιο με ρεκόρ ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. πεταλούδα – ΒΙΝΤΕΟ

Το ότι ο Απόστολος Σίσκος είναι, ήδη στα 21 του χρόνια, ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο, είναι πλέον κοινώς αποδεκτό και το επιβεβαιώνουν στα δύο συνεχόμενα αργυρά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αλλά και οι δύο διαδοχικοί τελικοί σε Παγκόσμια.

Η γενική αίσθηση ήταν ότι ο Ελληνας κολυμβητής είναι σπεσιασλίστας ενός αγωνίσματος, το οποίο -αν και δεν είναι καθόλου κακό- θα πρέπει πλέον να αναθεωρηθεί. Με μία απίθανη εμφάνιση στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, ο Σίσκος κατάφερε να ανέβει εκ νέου στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Παρισιού, αυτή τη φορά στο τρίτο σκαλί, και να χαρίσει στην Ελλάδα το δεύτερο μετάλλιό της στα αγωνίσματα κολύμβησης της διοργάνωσης (και τέταρτο συνολικά).

Ο Σίσκος ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα με βασικό στόχο άλλο ένα μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, κάτι που κατάφερε. Στα 200μ. πεταλούδα είχε -ατομικό και πανελλήνιο- ρεκόρ 1:56.13 από τον Μάιο και αντικειμενικά χρειαζόταν υπέρβαση ακόμη και για να μπει στον τελικό. Την έκανε χθες (14/8), κολυμπώντας στον ημιτελικό σε 1:55.55, και ήδη η παρουσία του ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Οχι όμως για τον ίδιο τον αθλητή, που έχει μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό του και -πλέον- τεράσιτα αυτοπεποίθηση. Μπήκε στον τελικό, κολύμπησε χωρίς άγχος και πέτυχε το αδιανόητο: αν και ήταν έκτος στην τελευταία στροφή, το τελευταίο 50άρι του ήταν -ως συνήθως- εκπληκτικό. Τον έφερε στην τρίτη θέση με 1:54.13 (δύο δευτερόλεπτα κάτω από το μέχρι χθες ρεκόρ του!) και, αν είχε λίγα μέτρα ακόμη, πιθανότατα θα ξεπερνούσε και τον Ούγγρο Ρίτσαρντ Μάρτον, ο οποίος άντεξε για να πάρει το ασημένιο μετάλλιο σε 1:54.06, ενώ μακράν πρώτος ήταν ο Γάλλος σουπερστάρ και Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, Λεόν Μαρσάν, με 1:51.72.

Να σημειωθεί ότι αυτό είναι το τέταρτο μετάλλιο της Ελλάδας στα 200μ. πεταλούδα σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα υγρού στίβου, με τον Γιάννη Δρυμωνάκο να είναι «υπεύθυνος» για τα προηγούμενα τρία (ένα ασημένιο και δύο χάλκινα).

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 200μ. πεταλούδα ανδρών: