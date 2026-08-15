Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων «Τελείωσε» λέει ο εργοδότης του

Άμεσα αντέδρασε ο εργοδότης του οδηγού ταξί που συμμετείχε σε καβγά και χτύπησε ηλικιωμένο στην Πάρο για μία θέση στάθμευσης. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έδιωξε, όπως λέει, τον οδηγό, μετά τη συμπεριφορά του.

«Ως εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, αλλά και ως μέλος του κλάδου των επαγγελματιών ταξί, θέλω να καταδικάσω απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ηλικιωμένο συμπολίτη μας.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Ο συγκεκριμένος εργαζόταν στην επιχείρησή μου περίπου τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. Ωστόσο, ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του», δηλώνει αποκλειστικά στον Γιώργο Σολάρη και το cyclades24.gr.

Από την πλευρά της επιχείρησης έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας.

«Απο σήμερα δεν βρισκεται στην επιχείρηση μου, μετά απο αυτό που έκανε. Δυστυχώς, το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφήμιση τόσο σε εμένα προσωπικά και στην επιχείρησή μου όσο και συνολικά στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου. Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη. Απ’ όσο γνωρίζω η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.»

Το περιστατικό

Το επεισόδιο που έχει καταγραφεί σε βίντεο, σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου σε κεντρικό δρόμο του νησιού, το οποίο είναι ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες. Ο οδηγός ταξί φαίνεται να επιτίθεται στον ηλικιωμένο, που είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων λόγω μίας θέσης πάρκινγκ.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος φέρεται να πάρκαρε μία γουρούνα που ενοικιάζει η επιχείρηση όπου εργάζεται, σε θέση που, σύμφωνα με τους επαγγελματίες οδηγούς, προορίζεται μόνο για τα ταξί τους.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές ύβρεις, μέχρι που κάποια στιγμή ο οδηγός ταξί όρμησε στον υπάλληλο, τον έπιασε από τον λαιμό, τον έριξε πάνω στη γουρούνα και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο. Στα πλάνα φαίνεται και ο ηλικιωμένος να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

Το άγριο επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων που χώρισαν τους δύο άνδρες. Ο υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, που δέχθηκε πολλά χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα, μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες ώστε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.