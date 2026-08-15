Φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη 35χρονος για εμπρησμό από αμέλεια – Είχε ανάψει ψησταριά σε περιοχή με κατηγορία κινδύνου 4

Ένας 35χρονος υπήκοος Ισραήλ συνελήφθη στο Ρέθυμνο στις 15 Αυγούστου, κατηγορούμενος για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς προκάλεσε πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου χρησιμοποιώντας ψησταριά σε περιοχή με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Ρεθύμνου ήταν άμεση, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, υπενθυμίζοντας την ανάγκη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας

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Φωτιά, δάσος, Πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 35χρονος υπήκοος Ισραήλ για εμπρησμό από αμέλεια στο Ρέθυμνο, μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε χθες, 14 Αυγούστου, κατά τη χρήση ψησταριάς σε περιοχή πολύ υψηλού κινδύνου.
  • Από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις, με το 89,90% να αφορά εμπρησμούς από αμέλεια.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τονίζοντας την ανάγκη τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας.

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Στη σύλληψη ενός 35χρονου Ισραηλινού, προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, 14 Αυγούστου 2026, στο νότιο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η οποία απείλησε να πάρει διαστάσεις, αλλά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο έπειτα από 4 ώρες, από ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 35χρονος υπήκοος Ισραήλ προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά, περίπου στις 19:11, κατά τη χρήση ψησταριάς, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε Κατηγορία Κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς).

Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, ο 35χρονος συνελήφθη σήμερα, 15 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμό από αμέλεια και θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

297 συλλήψεις το 2026

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.136.593,21 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 267 (89,90%) είναι από αμέλεια και οι 30 (10,10%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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