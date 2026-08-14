Ρέθυμνο: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά – Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Φοίνικα Ρεθύμνου, μετά τη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και την καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και επιτηρώντας τα σημεία της φωτιάς για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19:00 και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι άνεμοι έφτασαν τα 6 μποφόρ, με ριπές έως 7 μποφόρ. Στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι η συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Καθοριστική η επέμβαση των εναέριων

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επιχείρησης είχαν τα τρία ελικόπτερα που πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού στα σημεία όπου επιχειρούσαν οι επίγειες δυνάμεις.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV, χαρακτήρισε καθοριστική την επέμβαση των εναέριων μέσων και απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπακός είχε εκτιμήσει νωρίτερα ότι η φωτιά θα μπορούσε να οριοθετηθεί μέσα στην επόμενη ώρα, κάτι που πλέον φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την εικόνα στο πεδίο.