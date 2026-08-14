Φρίκη στη Σκωτία: Μητέρα έκαψε μέχρι θανάτου το 3 μηνών βρέφος της με σεσουάρ μαλλιών – Βρέθηκε με φρικτά εγκαύματα στο σώμα

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Σε ποινή φυλάκισης έξι ετών καταδικάστηκε από δικαστήριο της Σκωτίας μια 28χρονη μητέρα, η οποία υπέβαλε τη μόλις 3 μηνών κόρη της σε φρικτά εγκαύματα χρησιμοποιώντας σεσουάρ μαλλιών έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση, προκαλώντας τον θάνατό της.

Η 28χρονη Κόρτνεϊ Γκάρτσχορ, χρησιμοποίησε τη συσκευή υποβάλλοντας την τριών μηνών Ντάλια-Ρόουζ Γκάρτσχορ σε «έντονη και παρατεταμένη θερμότητα», σε ακίνητο στο Πίτερχεντ του Άμπερντηνσαϊρ, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η Ντάλια-Ρόουζ υπέστη εγκαύματα στο 18% της επιφάνειας του σώματός της — ιδιαίτερα στο κεφάλι, τον αυχένα, το άνω μέρος του σώματος και στο ένα της χέρι.

Τα τραύματα ήταν τόσο σοβαρά που ένας διασώστης υπέθεσε αρχικά ότι το σώμα του βρέφους βρισκόταν σε αποσύνθεση, ενώ ειδικοί δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοιο περιστατικό.

Η Γκάρτσχορ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έπειτα από δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Αμπερντίν τον Ιούλιο.

Η απόφαση του δικαστή

Επιβάλλοντας την ποινή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου, ο δικαστής Σάιμον Κόλινς έκρινε ότι, αν και η Γκάρτσχορ δεν είχε πρόθεση να βλάψει ή να σκοτώσει το μωρό της, ήταν ένοχη στον «μέγιστο βαθμό» αμέλειας.

Ο δικαστής πρόσθεσε ότι «θα έπρεπε να ήταν προφανές» πως η Ντάλια-Ρόουζ βρισκόταν σε «έντονη δυσφορία και πόνο».

«Θα πρέπει να ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας με τη γνώση ότι ήσασταν υπεύθυνη για τον θάνατό της», είπε στην κατηγορούμενη. «Αυτό αποτελούσε μια σοβαρή παραβίαση του πιο θεμελιώδους καθήκοντος ως γονέας».

Ο δικαστής Κόλινς ανέφερε ότι η πιθανή αιτία θανάτου της Ντάλια-Ρόουζ ήταν η υπερθερμία και η θερμοπληξία.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Μάρεϊ ΜακΆρα, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να παράσχει μια λογική ή πειστική εξήγηση για το γιατί η κατηγορούμενη χρησιμοποίησε το σεσουάρ, αλλά υπέθεσε ότι το μωρό κρύωνε και η ίδια ενδεχομένως προσπάθησε «απερίσκεπτα» να το χρησιμοποιήσει ως πηγή θερμότητας.

Πρόσθεσε επίσης ότι η 28χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Η Γκάρτσχορ αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας σε συγγενείς και φίλους ότι η κόρη της πέθανε από Σύνδρομο Αιφνίδιου Νεογνικού Θανάτου.

Οι ένορκοι άκουσαν ηχογράφηση της κλήσης που έκανε η μητέρα στο 999 (αριθμός εκτάκτου ανάγκης), στην οποία ανέφερε ότι η Ντάλια-Ρόουζ είχε γίνει «μωβ» ενώ κοιμόταν.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε την Γκάρτσχορ να επιστρέφει στο σπίτι αφού είχε πιει με φίλους γύρω στις 4:00 π.μ. τοπική ώρα. Η ίδια κάλεσε το 999 αργότερα, γύρω στις 9:40 π.μ. ισχυριζόμενη ότι ξύπνησε και βρήκε το μωρό της νεκρό, χωρίς να αναφέρει το σεσουάρ.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι το DNA του βρέφους βρέθηκε στο σεσουάρ, ενώ μητέρα και κόρη ήταν τα μόνα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο μοναδικός μάρτυρας που εκλήθη από την υπεράσπιση της Γκάρτσχορ, ο ειδικός στα εγκαύματα Τίμοθι Μπερτζ, κατέθεσε στους ενόρκους ότι κατά τη γνώμη του το βρέφος δεν σκοτώθηκε από τα τραύματα της θερμότητας.

«Θα μπορούσε να ήταν ήδη νεκρή», ισχυρίστηκε.

Ωστόσο, το σώμα των ενόρκων χρειάστηκε λίγο περισσότερο από μία ώρα για να εκδώσει ομόφωνη καταδικαστική ετυμηγορία.

Με πληροφορίες από: Daily Mail