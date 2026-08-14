Βρετανία: Φωτιά σε ξενοδοχείο με αιτούντες άσυλο στο Λονδίνο – ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός σήμανε στο βορειοδυτικό Λονδίνο όταν μεγάλη φωτιά ξεσπασε σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Holiday Inn, το οποίο χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Βρετανίας βρίσκονται στα όριά τους λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα, αντιμετωπίζοντας ένα άνευ προηγουμένου κύμα πυρκαγιών.

Περίπου 40 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν στο σημείο, στην οδό Empire Way κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ, στις 12:34 μ.μ. τοπική ώρα σήμερα.

The Holiday Inn in Wembley is ablaze. It is used to house asylum seekers, of whom 150 were evacuated. It began at 12.34 and six fire engines brought it under control by 13.21. The cause is yet to be established. The hotel previously was visited by @AyAudits_c4n, it is not a… pic.twitter.com/UyxYPvbV1G — David Atherton (@daveatherton) August 14, 2026



Πυκνοί μαύροι καπνοί φάνηκαν να αναδύονται από το κτίριο σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.



Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε στη Daily Mail ότι η φωτιά «τέθηκε υπό έλεγχο», επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν σχολιάζει μεμονωμένες περιπτώσεις ξενοδοχείων.

🚨BREAKING: Fire breaks out at Wembley Holiday Inn used to house “asylum seekers.” • Around 40 firefighters and six engines were sent to the hotel on Empire Way after the first call at 12.34pm. • Thick black smoke was seen rising from the building. • Firefighters brought… — The Mercian (@TheMercianNews) August 14, 2026



Το ξενοδοχείο παραμένει «προσωρινά κλειστό» για τους επισκέπτες από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, καθώς χρησιμοποιείται για τη στεγαση άγνωστου αριθμού μεταναστών.

Αιτούντες άσυλο που διαμένουν στο συγκεκριμένο Holiday Inn είχαν παλαιότερα παρομοιάσει τις συνθήκες εκεί με «φυλακή», ενώ άλλοι είχαν εκφράσει παράπονα για το φαγητό, αναφέροντας ότι περίμεναν σχεδόν δύο χρόνια για να μεταφερθούν σε νέα κατοικία.