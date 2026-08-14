Βρετανία: Φωτιά σε ξενοδοχείο με αιτούντες άσυλο στο Λονδίνο – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στο βορειοδυτικό Λονδίνο όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Holiday Inn, το οποίο χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο. Περίπου 40 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν στο σημείο, με την πυροσβεστική υπηρεσία να ξεκινά έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Το ξενοδοχείο παραμένει προσωρινά κλειστό, ενώ στο παρελθόν αιτούντες άσυλο είχαν εκφράσει παράπονα για τις συνθήκες διαμονής.

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Διεθνή Νέα

Λονδίνο φωτιά Holiday Inn
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Holiday Inn στο βορειοδυτικό Λονδίνο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο.
  • Περίπου 40 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν στο σημείο, με την πυρκαγιά να τίθεται «υπό έλεγχο».
  • Το ξενοδοχείο παραμένει «προσωρινά κλειστό» για επισκέπτες από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ενώ αιτούντες άσυλο είχαν παλαιότερα παρομοιάσει τις συνθήκες εκεί με «φυλακή».

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Συναγερμός σήμανε στο βορειοδυτικό Λονδίνο όταν μεγάλη φωτιά ξεσπασε σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Holiday Inn, το οποίο χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Βρετανίας βρίσκονται στα όριά τους λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα, αντιμετωπίζοντας ένα άνευ προηγουμένου κύμα πυρκαγιών.

Περίπου 40 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν στο σημείο, στην οδό Empire Way κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ, στις 12:34 μ.μ. τοπική ώρα σήμερα.


Πυκνοί μαύροι καπνοί φάνηκαν να αναδύονται από το κτίριο σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.


Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε στη Daily Mail ότι η φωτιά «τέθηκε υπό έλεγχο», επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν σχολιάζει μεμονωμένες περιπτώσεις ξενοδοχείων.


Το ξενοδοχείο παραμένει «προσωρινά κλειστό» για τους επισκέπτες από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, καθώς χρησιμοποιείται για τη στεγαση άγνωστου αριθμού μεταναστών.

Αιτούντες άσυλο που διαμένουν στο συγκεκριμένο Holiday Inn είχαν παλαιότερα παρομοιάσει τις συνθήκες εκεί με «φυλακή», ενώ άλλοι είχαν εκφράσει παράπονα για το φαγητό, αναφέροντας ότι περίμεναν σχεδόν δύο χρόνια για να μεταφερθούν σε νέα κατοικία.

 

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