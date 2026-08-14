Κριμαία: Συνελήφθη 32χρονη Ρωσίδα συνοδός για τη δολοφονία Ουκρανού λιποτάκτη αξιωματικού με βόμβα σε κάδο απορριμμάτων

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Στη σύλληψη μιας 32χρονης Ρωσίδας προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κριμαία, κατηγορώντας την για την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε Ουκρανό υψηλόβαθμο αξιωματικό του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Ουκρανός διοικητής, ο οποίος καταζητούνταν από το Κίεβο για εσχάτη προδοσία, σκοτώθηκε ακαριαία όταν εξερράγη αυτοσχέδιος μηχανισμός τοποθετημένος σε κάδο σκουπιδιών.

A woman has been accused of assassinating a former Ukrainian submarine commander who defected to Russia. Robert Mansurovich Shageev, who was wanted for high treason by Kyiv, is believed ⁰to have been the target of the attack. 🔗 https://t.co/88x225PqCo pic.twitter.com/kdv2P41oUr — The Telegraph (@Telegraph) August 14, 2026

Η σύλληψη και η ομολογία της 32χρονης

Η 32χρονη Μαργαρίτα Ρέουτ, συνελήφθη στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας μετά την έκρηξη της Πέμπτης που σκοτώσε τον 49χρονο Ρόμπερτ Σαγκέεφ, αξιωματικό του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας του Κρεμλίνου, σύμφωνα με τη Telegraph.

Η έκρηξη, που φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολών του Κιέβου, σκότωσε τον διοικητή επί τόπου.

Russian sources confirm a man was killed by an explosive device on Stoletovsky Avenue in Sevastopol, reportedly planted in a trash bin near a bench. Ukrainian sources identify him as Robert Shageev, former commander of Ukraine’s Zaporizhzhia submarine who joined Russia in 2014.… pic.twitter.com/4t0Hlm8hjM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2026



Η Ρέουτ συνελήφθη γρήγορα και ομολόγησε, σύμφωνα με τις αναφορές. Προφυλακίστηκε με την κατηγορία της τρομοκρατίας που οδήγησε σε θάνατο, όπως μεταδίδει το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο E2W News.

Η Ρέουτ δεν εξέφρασε καμία μεταμέλεια, απαντώντας προκλητικά «Όχι», όταν ρωτήθηκε αν μετάνιωσε για τη δολοφονία, σύμφωνα με το Mash -ρωσικό ειδησεογραφικό κανάλι που συνδέεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας και επικαλείται η Telegraph-, το οποίο πρόσθεσε ότι η ίδια σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα μετά τη δολοφονία.

Το προφίλ της κατηγορούμενης

Η Ρωσίδα υπήκοος εμφανιζόταν σε ιστοσελίδες συνοδών (escort) και παράλληλα εργαζόταν ως βιολόγος, παράγοντας κολπικά υπόθετα με εκχυλίσματα λουλουδιών, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Γεννήθηκε στο Γιαροσλάβλ, μια πόλη περίπου 260 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Παράλληλα, είχε ζήσει στο Σότσι, την πόλη-θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας που φιλοξένησε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014, ενώ επισκεπτόταν συχνά την Κριμαία, σύμφωνα με το Mash.

Παραμένει άγνωστο το πότε και το πώς φέρεται να έγινε πράκτορας των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η Ρέουτ είχε συλληφθεί προηγουμένως τον Ιούλιο του 2025, όταν φώναξε «Καλά να πάθετε, Ρώσοι!», μέσα σε τρένο από τη Σαμάρα προς το Άντλερ, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση για επίθεση ουκρανικού drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας, όπως ανέφερε η Telegraph.

Τότε, είχε κρατηθεί για δύο ημέρες για αντίσταση κατά της αρχής και της επιβλήθηκε πρόστιμο 365 δολαρίων για «διασυρμό» του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με το E2W News.

Αν καταδικαστεί για τη βομβιστική επίθεση, βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών.

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Σαγκέεφ

Ο Σαγκέεφ, ένας Ουκρανός λιποτάκτης που εγκατέλειψε το πλοίο του και προσχώρησε στον ρωσικό στρατό μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, κατέβαινε μια σκάλα όταν ένας κάδος απορριμμάτων δίπλα του εξερράγη.

Ο ίδιος καταζητούνταν από την Ουκρανία για εσχάτη προδοσία εξαιτίας των ενεργειών του ως υπηρεσιακός διοικητής του ουκρανικού πλοίου «Zaporizhzhia» — του μοναδικού υποβρυχίου του Κιέβου κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Κριμαία το 2014.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της εισβολής, ο Σαγκέεφ καυχιόταν ότι η μονάδα του θα αντιστεκόταν μέχρι τέλους, για να παραδώσει τελικά το πλοίο και να αυτομολήσει στον ρωσικό στρατό.

Ο Σαγκέεφ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι υπηρέτησε στη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, με τον στόλο του να περιλαμβάνεται σε αυτούς που εξαπέλυαν επιθέσεις με πυραύλους από υποβρύχια κατά τη διάρκεια του πολέμου.