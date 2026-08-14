Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός έπεσε θύμα ληστείας και άγριας επίθεσης – Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο «Ιπποκράτειο»

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, περίπου στις 01:25, από ομάδα τεσσάρων ατόμων. Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικός έπεσε θύμα άγριας επίθεσης αλλά και ληστείας στη Θεσσαλονίκη, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στη νέα παραλία.
  • Μια ομάδα περίπου τεσσάρων ατόμων τον αιφνιδίασε και του επιτέθηκε, αφαιρώντας του 400 ευρώ, στο ύψος του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς».
  • Ο αστυνομικός τραυματίστηκε από τα χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αστυνομικός έπεσε θύμα άγριας επίθεσης αλλά και ληστείας στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό συνέβη ενώ ήταν βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στη νέα παραλία στο ύψος του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς».

Μια ομάδα περίπου τεσσάρων ατόμων, σύμφωνα με το thestival.gr, τον αiφνιδίασε και του επιτέθηκε, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει. Οι δράστες του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τα χτυπήματα που δέχτηκε, ο αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για περεταίρω ιατρικό έλεγχο.

Έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

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