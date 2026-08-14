Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός έπεσε θύμα ληστείας και άγριας επίθεσης – Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο «Ιπποκράτειο»

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Αστυνομικός έπεσε θύμα άγριας επίθεσης αλλά και ληστείας στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό συνέβη ενώ ήταν βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στη νέα παραλία στο ύψος του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς».

Μια ομάδα περίπου τεσσάρων ατόμων, σύμφωνα με το thestival.gr, τον αiφνιδίασε και του επιτέθηκε, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει. Οι δράστες του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τα χτυπήματα που δέχτηκε, ο αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για περεταίρω ιατρικό έλεγχο.

Έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.