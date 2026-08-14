Αναστάτωση σε κοιμητήριο της Λαμίας: Μητέρα νόμιζε ότι είχαν κλέψει τη σορό του γιου της από τον τάφο και κάλεσε την αστυνομία

Μεγάλη αναστάτωση υπήρξε το πρωί στο κοιμητήριο της Ξηριώτισσας στη Λαμία, όταν μια γυναίκα άρχισε να φωνάζει ότι κάποιοι άρπαξαν τη σορό του παιδιού της από τον τάφο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία, αλλά και τον ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών που είχε αναλάβει την κηδεία του παιδιού της, για να τους πει ότι η σορός δεν είναι στον τάφο.

Πρόκειται για την 69χρονη, που είχε έρθει πρόσφατα στη Λαμία από τη Γερμανία με τον 24χρονο γιό της, ο οποίος «έφυγε» από παθολογικά αίτια πριν από λίγες ημέρες.

Τι συνέβη

Η μητέρα πήγε στο τάφο του παιδιού της, ο οποίος ακόμη δεν έχει φτιαχτεί. Είδε ότι υπήρχε ακόμη μια λαμαρίνα πάνω από τα λίγα χώματα που αρχικά είχαν ρίξει στον τάφο, την ανασήκωσε δεν είδε τη σορό του παιδιού της και νόμισε ότι κάποιοι την έκλεψαν.

Τόσο οι αστυνομικοί, όσο και οι άνθρωποι του κοιμητηρίου της εξήγησαν ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ωστόσο ή 69χρονη λόγω και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει επέμενε στις δικές της θεωρίες και συνωμοσίες που έβλεπε σε βάρος της.

Έπειτα από αρκετή ώρα κατάφεραν να την ηρεμήσουν και να την απομακρύνουν, ωστόσο θα διερευνηθεί αν η γυναίκα χρειάζεται νοσηλεία, όπως είχε συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν.