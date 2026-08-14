Δανάη Μπάρκα: Η τρυφερή ανάρτηση για τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη – «Είσαι ένας από τους λόγους που με ονειρεύομαι στη σκηνή από παιδί»

Μια τρυφερή ανάρτηση για τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη έκανε η Δανάη Μπάρκα, η οποία παρακολούθησε την παράσταση “Εκκλησιάζουσες” του Αριστοφάνη.

Η Δανάη Μπάρκα, φωτογραφήθηκε με τον ηθοποιό, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση αυτό το καλοκαίρι και ανάρτησε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Γιατί το θέατρο είναι μαγικό; Γιατί συμφωνούμε όλοι να πιστέψουμε μαζί σε κάτι που δεν είναι αληθινό. Εχθές είδα τις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη. Ο Χρήστος μου,κάνει φέτος το καλοκαίρι τον Βλέπυρο. Έναν όχι ιδιαίτερα μεγάλο ιδεολόγο που δεν έχει κάποιο όραμα για την κοινωνία παρά μόνο αγωνία για το αν θα τον βολέψει η νέα κατάσταση πραγμάτων. Εκεί έρχεται η μαγεία του ταλέντου. Το πώς δηλαδή ένας ηθοποιός παίρνει μια όχι σπουδαία προσωπικότητα και την κάνει γιγαντιαία χωρίς κανένα τερτίπι, καμία προσπάθεια και καμία υπερβολή.

Μόλις βγήκε στην σκηνή αρκούσε το χειροκρότημα του κόσμου απλά για να βουρκώσω και να θυμηθώ τι με αγγίζει κάθε φορά που τον βλέπω στο θέατρο… Από την πρώτη φορά που τον είδα στο Σεσουάρ για δολοφόνους μέχρι τον Rain man ή τον κάθε μονόλογο και την κάθε Επίδαυρο που έχει κάνει. Η πίστη του, το μέτρο του, η αλλαγή του και η αγάπη του για αυτό που λέγεται θέατρο. Την πιο παράξενη τέχνη που γεννιέται και πεθαίνει την ίδια στιγμή και ποτέ δεν είναι ίδια.

Ο Χρήστος ήταν ίσως ένας απ’ τους λόγους που ονειρεύτηκα από μικρή να γίνω ηθοποιός… να συγκινώ, να μαθαίνω, να ζω σαν κάποια άλλη, να ακούω, να πείθω, να κατανοώ, να εξηγώ και να λέω ιστορίες. Αγάπησα το θέατρο μέσα από τα μάτια του και το ταλέντο του. Να το αγαπάτε το θέατρο και να κρατάτε πάντα την ομορφιά του “όλοι μαζί”, ηθοποιοί θεατές και συντελεστές. Χρήστο μου, από χθες το βράδυ μου εύχομαι μόνο να ξαναβρεθώ δίπλα σου στην σκηνή σύντομα ή να έχω την τύχη να σε καμαρώνω να λάμπεις και να μεταμορφώνεσαι για πολλά χρόνια ακόμα. Είσαι ένας από τους λόγους που με ονειρεύομαι εκεί πάνω από παιδί. Σε αγαπάω και είμαι περήφανη. Μπράβο σε όλους σας, είστε σπουδαίοι!» έγραψε στη λεζάντα η Δανάη Μπάρκα.

Δείτε την ανάρτησή της: