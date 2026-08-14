Πυρκαγιές: Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» πολλές περιοχές της χώρας τον Δεκαπενταύγουστο

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται για αύριο, Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές είναι:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

(συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

και της Περιφέρειας Πελοποννήσου Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

της Περιφέρειας Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

και το της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και ‘Αγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες στο έδαφος και η εναέρια επιτήρηση με drone και αεροσκάφη. Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.