Ουκρανία: Πλήγμα σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου της ρωσικής Novatek – Νέο χτύπημα του Κιέβου στη Βαλτική

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο πλήγμα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, στοχεύοντας επιτυχώς μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου της Novatek στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Βαλτικής, τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου. Το συγκρότημα επεξεργασίας συμπυκνώματος φυσικού αερίου υπέστη ζημιές από την επίθεση με drones, ενώ οι εξαγωγές πετρελαίου από τον τερματικό σταθμό του Ουστ-Λούγκα δεν επηρεάστηκαν.

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Διεθνή Νέα

Ρωσία Novatek Ουκρανία φυσικό αέριο πλήγμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ένοπλες δυνάσεις της Ουκρανίας στόχευσαν επιτυχώς τις εγκαταστάσεις της Novatek στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική, τη νύχτα της 13ης προς 14η Αυγούστου.
  • Το συγκρότημα επεξεργασίας συμπυκνώματος φυσικού αερίου της Novatek υπέστη ζημιές από επίθεση με drones, πλήττοντας δύο μονάδες επεξεργασίας, ωστόσο οι εξαγωγές πετρελαίου δεν επηρεάστηκαν.
  • Η παραγωγή του συγκροτήματος χρησιμοποιείται στις στρατιωτικές και οικονομικές δραστηριότητες της Ρωσίας και υποστηρίζει τις ανάγκες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

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Νέο πλήγμα της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές σημειώθηκε τη νύχτα της 13ης προς 14η Αυγούστου, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να στόχευσαν επιτυχώς τις εγκαταστάσεις της Novatek στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική.

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Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου, «μονάδες των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας έπληξαν το συγκρότημα NOVATEK-Ust-Luga στη Σλομπόντκα», στην περιφέρεια Λένινγκραντ της Ρωσίας.

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Ζημιές στις μονάδες επεξεργασίας

Τρεις πηγές επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι το συγκρότημα επεξεργασίας συμπυκνώματος φυσικού αερίου της ρωσικής εταιρείας Novatek υπέστη ζημιές από την επίθεση με drones.

Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι επλήγησαν δύο μονάδες επεξεργασίας, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

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Η έκταση των ζημιών δεν κατέστη αμέσως σαφής, ενώ η Novatek δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με την Pravda, η παραγωγή του συγκεκριμένου συγκροτήματος χρησιμοποιείται στις στρατιωτικές και οικονομικές δραστηριότητες της Ρωσίας και υποστηρίζει τις ανάγκες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ανεπηρέαστες οι εξαγωγές πετρελαίου

Δύο από τις πηγές που μίλησαν στο Reuters πρόσθεσαν ότι, οι επιχειρήσεις εξαγωγής πετρελαίου στον τερματικό σταθμό του Ουστ-Λούγκα δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση.

Το Ουστ-Λούγκα αποτελεί έναν από τους κύριους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, διακινώντας περίπου 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα.


Την Παρασκευή, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στο λιμάνι του Ουστ-Λούγκα.

Οι τερματικοί σταθμοί και οι λιμενικές υποδομές του Ουστ-Λούγκα έχουν αποτελέσει επανειλημμένα στόχο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι τρεις μονάδες επεξεργασίας στο συγκρότημα της Novatek στο Ουστ-Λούγκα έχουν δυναμικότητα 3 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως η καθεμία, διυλίζοντας σταθερό συμπύκνωμα φυσικού αερίου σε ελαφρά και βαριά νάφθα, καύσιμα αεροσκαφών, μαζούτ πλοίων και ντίζελ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το συγκρότημα επεξεργάστηκε 3,8 εκατομμύρια τόνους συμπυκνώματος φυσικού αερίου κατά το πρώτο μισό αυτού του έτους.

 

 

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