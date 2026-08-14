Ουκρανία: Ένας νεκρός και 15 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κραματόρσκ

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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς χθες Πέμπτη το βράδυ στην πόλη Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και (άλλοι) 15 τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των αποψινών πληγμάτων στην κοινότητα της Κραματόρσκ», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Βαντίμ Φιλασκίν, προσθέτοντας πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «επιτέθηκαν στο Κραματόρσκ και στο χωριό Μπιλένκε 8 φορές».

Στο Κραματόρσκ, πόλη της περιφέρειας Ντονέτσκ στο Ντονμπάς, κοντά στη γραμμή του μετώπου, «καταγράφηκαν πλήγματα», μεταξύ άλλων, σε «πολυκατοικία», σύμφωνα με τον Φιλασκίν, που παρότρυνε τους κατοίκους να «απομακρυνθούν προς πιο ασφαλείς περιοχές της Ουκρανίας».

A massive aerial bomb attack has rocked Kramatorsk tonight. One person has died + 15 others were injured when an apartment block in the city was almost destroyed. In all EIGHT aerial bombs hit Kramatorsk and the nearby village of Bilenke. pic.twitter.com/aMQcQJkMFf — Tim White (@TWMCLtd) August 13, 2026

Παράλληλα, στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άλλη ρωσική επίθεση χθες βράδυ, σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της τοπικής περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης. «Εχθρική επίθεση έπληξε δρόμο, κοντά σε όχημα. Το όχημα υπέστη ζημιά. 25χρονη και 5χρονο παιδί τραυματίστηκαν», ανέφερε.