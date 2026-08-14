Ουκρανία: Ένας νεκρός και 15 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κραματόρσκ

Ρωσικοί βομβαρδισμοί χθες Πέμπτη το βράδυ στην ανατολική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 15 στην πόλη Κραματόρσκ, σύμφωνα με την ουκρανική περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση. Παράλληλα, στη Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι, μια 25χρονη και ένα 5χρονο παιδί, τραυματίστηκαν σε άλλη ρωσική επίθεση το ίδιο βράδυ.

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Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς χθες Πέμπτη το βράδυ στην πόλη Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία.
  • Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «επιτέθηκαν στο Κραματόρσκ και στο χωριό Μπιλένκε 8 φορές», με πλήγματα να καταγράφονται, μεταξύ άλλων, σε «πολυκατοικία».
  • Παράλληλα, στη Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άλλη ρωσική επίθεση χθες βράδυ, μεταξύ των οποίων ένα 5χρονο παιδί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς χθες Πέμπτη το βράδυ στην πόλη Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και (άλλοι) 15 τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των αποψινών πληγμάτων στην κοινότητα της Κραματόρσκ», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Βαντίμ Φιλασκίν, προσθέτοντας πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «επιτέθηκαν στο Κραματόρσκ και στο χωριό Μπιλένκε 8 φορές».

Στο Κραματόρσκ, πόλη της περιφέρειας Ντονέτσκ στο Ντονμπάς, κοντά στη γραμμή του μετώπου, «καταγράφηκαν πλήγματα», μεταξύ άλλων, σε «πολυκατοικία», σύμφωνα με τον Φιλασκίν, που παρότρυνε τους κατοίκους να «απομακρυνθούν προς πιο ασφαλείς περιοχές της Ουκρανίας».

Παράλληλα, στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άλλη ρωσική επίθεση χθες βράδυ, σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της τοπικής περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης. «Εχθρική επίθεση έπληξε δρόμο, κοντά σε όχημα. Το όχημα υπέστη ζημιά. 25χρονη και 5χρονο παιδί τραυματίστηκαν», ανέφερε.

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