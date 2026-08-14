Φρίκη στη Νέα Υόρκη: Διαμέλισε την πρώην σύντροφό του και έζησε για ένα μήνα στο σπίτι με τη σορό της

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Σε ποινή κάθειρξης 26 ετών έως ισόβια καταδικάστηκε την Τετάρτη ένας άνδρας από το Μανχάταν, ο οποίος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του με μπαλτά και στη συνέχεια έζησε για περίπου έναν μήνα στο διαμέρισμά της στο Μπρούκλιν, έχοντας κρύψει εκεί τη διαμελισμένη σορό της.

Ο 27χρονος Τζάστιν Γουίλιαμς άκουσε την ποινή του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μπρούκλιν, για τη δολοφονία της 22χρονης πρώην συντρόφου του, Ντι Έιζια Τζόνσον, μέσα στο διαμέρισμά της στην Ανατολική Νέα Υόρκη, στις 21 Αυγούστου 2022.

A Manhattan man was sentenced to 26 years to life behind bars on Wednesday for chopping up his ex-girlfriend with a meat cleaver and living with her dismembered corpse in her Brooklyn apartment for a month. Justin Williams, 27, learned his fate in Brooklyn Supreme Court for… — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) August 13, 2026

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Γουίλιαμς μαχαίρωσε αρκετές φορές την Τζόνσον στον κορμό και την πλάτη και στη συνέχεια διαμέλισε τη σορό της με μπαλτά, τοποθετώντας τα λείψανά της σε σακούλες σκουπιδιών μέσα στο διαμέρισμα, όπου παρέμειναν για σχεδόν έναν μήνα.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, χρησιμοποίησε πετσέτες και καθαριστικά προϊόντα για να καλύψει τη μυρωδιά από την αποσύνθεση της σορού, ενώ άφηνε ανοιχτά τα παράθυρα του διαμερίσματος, την ώρα που η οικογένεια της Τζόνσον την αναζητούσε απεγνωσμένα.

Ο Γουίλιαμς συνέχισε να μένει στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του και προσποιούνταν ότι ήταν εκείνη, τηλεφωνώντας στην εργασία της για να δικαιολογεί την απουσία της, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τον μισθό της. Σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποίησε τα χρήματα για να φέρνει ιερόδουλες στο διαμέρισμα.

Η Τζόνσον είχε μπει για τελευταία φορά στο διαμέρισμά της, στη λεωφόρο Λίνγουντ στην Ανατολική Νέα Υόρκη, στις 21 Αυγούστου 2022.

Ο δράστης χρησιμοποίησε επίσης τις κοινωνικές παροχές της πρώην συντρόφου του για να αγοράζει τρόφιμα, ενώ έφερε στο διαμέρισμα και τον ανήλικο γιο του, την ώρα που η σορός της Τζόνσον βρισκόταν σε αποσύνθεση.

Ο Γουίλιαμς συνέχισε να προσπαθεί να αποκρύψει τον θάνατό της από την οικογένειά της. Η σορός της εντοπίστηκε τελικά όταν υπάλληλοι της πολυκατοικίας, έχοντας υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, πραγματοποίησαν έλεγχο στο διαμέρισμα και ενημέρωσαν την αστυνομία.

Το ζευγάρι διατηρούσε επί σειρά ετών ερωτική σχέση, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Γουίλιαμς είχε κακοποιήσει επανειλημμένα την Τζόνσον.

Μάλιστα, την περίοδο της δολοφονίας ίσχυε δικαστική εντολή προστασίας υπέρ της Τζόνσον, η οποία απαγόρευε στον Γουίλιαμς να την πλησιάζει.

Ο Γουίλιαμς κρίθηκε ένοχος τον Ιούνιο από σώμα ενόρκων για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, απόκρυψη ανθρώπινης σορού, μεγάλη κλοπή τέταρτου βαθμού, κατοχή κλοπιμαίας περιουσίας τέταρτου βαθμού, πλαστοπροσωπία δεύτερου βαθμού και απάτη σχετικά με κοινωνικές παροχές πέμπτου βαθμού.

«Η Ντι Έιζια Τζόνσον υπέστη φρικτή βία στα χέρια του κατηγορουμένου, ο οποίος στη συνέχεια επέτεινε τη σκληρότητα με τη συμπεριφορά του, επιδεικνύοντας συγκλονιστική αδιαφορία για τη ζωή της, την αξιοπρέπειά της και τους ανθρώπους που την αναζητούσαν απεγνωσμένα», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπρούκλιν, Έρικ Γκονζάλες.

«Τώρα λογοδότησε για αυτή τη φρικτή βαρβαρότητα και ελπίζω η οικογένεια της Ντι Έιζια να μπορέσει να βρει έστω και κάποια παρηγοριά και δικαιοσύνη μετά τη σημερινή καταδίκη», πρόσθεσε.