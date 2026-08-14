Τραμπ: Νέοι δασμοί έως 100% στα εισαγόμενα drones για λόγους εθνικής ασφάλειας

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Νέους δασμούς στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με διάταγμα που υπέγραψε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, προβλέπεται δασμός 100% επί της αξίας drones συγκεκριμένου μεγέθους ή με συγκεκριμένες δυνατότητες, τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα μικρότερα drones προβλέπεται δασμός 25%.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ειδικούς δασμολογικούς συντελεστές για εισαγόμενα drones και εξαρτήματα από συγκεκριμένες χώρες: