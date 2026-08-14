Τραμπ: Νέοι δασμοί έως 100% στα εισαγόμενα drones για λόγους εθνικής ασφάλειας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε νέους δασμούς στις εισαγωγές drones και των εξαρτημάτων τους, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα την Πέμπτη. Οι δασμοί φτάνουν έως και 100% για drones που θεωρούνται ευαίσθητα για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ προβλέπονται και ειδικοί συντελεστές για προϊόντα από συγκεκριμένες χώρες.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέους δασμούς στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με διάταγμα που υπέγραψε την Πέμπτη.
  • Προβλέπεται δασμός 100% επί της αξίας drones συγκεκριμένου μεγέθους ή με συγκεκριμένες δυνατότητες, τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ για τα μικρότερα drones προβλέπεται δασμός 25%.
  • Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ειδικούς δασμολογικούς συντελεστές, όπως 15% για προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 10% για drones από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέους δασμούς στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με διάταγμα που υπέγραψε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, προβλέπεται δασμός 100% επί της αξίας drones συγκεκριμένου μεγέθους ή με συγκεκριμένες δυνατότητες, τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα μικρότερα drones προβλέπεται δασμός 25%.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ειδικούς δασμολογικούς συντελεστές για εισαγόμενα drones και εξαρτήματα από συγκεκριμένες χώρες:

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