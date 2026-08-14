Τραμπ: Νέοι δασμοί έως 100% στα εισαγόμενα drones για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νέους δασμούς στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με διάταγμα που υπέγραψε την Πέμπτη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, προβλέπεται δασμός 100% επί της αξίας drones συγκεκριμένου μεγέθους ή με συγκεκριμένες δυνατότητες, τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα μικρότερα drones προβλέπεται δασμός 25%.
Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ειδικούς δασμολογικούς συντελεστές για εισαγόμενα drones και εξαρτήματα από συγκεκριμένες χώρες:
- 15% για προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λιχτενστάιν, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν.
- 10% για drones από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Trump administration to impose tariffs on drone imports, White House says https://t.co/fnxHOM5q3H
— CTV News (@CTVNews) August 13, 2026