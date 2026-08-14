Επίθεση στα Στενά του Ορμούζ: Στο στόχαστρο δύο πλοία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι

Δύο πλοία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ADNOC) δέχθηκαν επίθεση την Πέμπτη, ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.
Η ADNOC ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.
UAE says two ships belonging to ADNOC — Abu Dhabi’s state oil company and one of the world’s largest energy producers — were attacked in the Strait of Hormuz.
This is the latest in a string of Iranian-attributed strikes on UAE oil tankers since early 2026, with 17+ vessels hit.
— Clash Report (@clashreport) August 13, 2026
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ καταδίκασε την επίθεση.
الإمارات تُدين بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز
UAE Strongly Condemns Targeting of Two ADNOC Vessels While Transiting Strait of Hormuz pic.twitter.com/dGL9pt8RaW
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 13, 2026
Το Άμπου Ντάμπι κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση στα δύο πλοία, ενώ μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες.
Πηγή: Al Jazeera