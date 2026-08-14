Επίθεση στα Στενά του Ορμούζ: Στο στόχαστρο δύο πλοία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι

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Δύο πλοία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ADNOC) δέχθηκαν επίθεση την Πέμπτη, ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Η ADNOC ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

UAE says two ships belonging to ADNOC — Abu Dhabi’s state oil company and one of the world’s largest energy producers — were attacked in the Strait of Hormuz. This is the latest in a string of Iranian-attributed strikes on UAE oil tankers since early 2026, with 17+ vessels hit. — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ καταδίκασε την επίθεση.

Το Άμπου Ντάμπι κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση στα δύο πλοία, ενώ μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες.

Πηγή: Al Jazeera