Επίθεση στα Στενά του Ορμούζ: Στο στόχαστρο δύο πλοία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι

Δύο πλοία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ADNOC) δέχθηκαν επίθεση την Πέμπτη, ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM. Το Άμπου Ντάμπι κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση, η οποία εντάσσεται σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών από τις αρχές του 2026, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο πλοία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ADNOC) δέχθηκαν επίθεση την Πέμπτη, ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.
  • Η ADNOC ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.
  • Το Άμπου Ντάμπι κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση στα δύο πλοία, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο πλοία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ADNOC) δέχθηκαν επίθεση την Πέμπτη, ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Η ADNOC ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ καταδίκασε την επίθεση.

Το Άμπου Ντάμπι κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση στα δύο πλοία, ενώ μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες.

Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ