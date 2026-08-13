Νέο βαθύ πλήγμα στη Ρωσία: Η Ουκρανία χτύπησε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Gazprom

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Ουκρανικό πλήγμα δέχθηκε τη νύχτα της 13ης Αυγούστου το πετρελαϊκό και πετροχημικό συγκρότημα Gazprom Neftekhim Salavat, στη ρωσική Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, όπως επιβεβαίωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Το διυλιστήριο βρίσκεται περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, γεγονός που υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά την εμβέλεια των ουκρανικών επιθέσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

«Η Gazprom Neftekhim Salavat είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα διύλισης πετρελαίου και πετροχημικών στη Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο σε ανάρτησή του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εγκατάσταση έχει δυνατότητα επεξεργασίας έως και 10 εκατομμυρίων τόνων ετησίως και παράγει, μεταξύ άλλων, βενζίνη αυτοκινήτων, ντίζελ, μαζούτ, άσφαλτο, πολυαιθυλένιο και άλλα πετρελαϊκά και πολυμερή προϊόντα.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι το συγκρότημα συμβάλλει στην υποστήριξη των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρανία.

Η ίδια εγκατάσταση είχε δεχθεί επίθεση και τη νύχτα της 14ης Ιουλίου.

Πλήγμα και στην αεροπορική βάση Σάκι στην Κριμαία

Αργότερα την Πέμπτη, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ακόμη ότι πραγματοποιήθηκε επιτυχές πλήγμα στον πύργο ελέγχου της αεροπορικής βάσης Σάκι, στην κατεχόμενη Κριμαία.

«Η καταστροφή αυτών των εγκαταστάσεων αποδυναμώνει την ικανότητα του εχθρού να διασφαλίζει τη λειτουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου και να ελέγχει επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των ζημιών.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν το Σάκι ως μία από τις βασικές ρωσικές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις στην Κριμαία, από την οποία επιχειρούν τακτικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και υποστηρίζουν τις ρωσικές επιχειρήσεις στο νότιο μέτωπο.

Την ίδια ημέρα αναφέρθηκε επίσης πλήγμα σε αποθήκη και κέντρο διανομής της ρωσικής εταιρείας Wildberries, στην περιοχή Τσισμίνσκι του Μπασκορτοστάν. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, ωστόσο η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πληγεί και άλλες εγκαταστάσεις της Wildberries στη Ρωσία. Στις 7 Αυγούστου ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρο logistics της εταιρείας στο Γεκατερίνμπουργκ, ενώ στις 5 Αυγούστου αποθήκη της στην περιφέρεια Τούλα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση με drones.

Η Wildberries διαθέτει μέσω της ιστοσελίδας της και στρατιωτικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων εξαρτήματα drones και αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Τέσσερα ρωσικά πολεμικά πλοία υπέστησαν ζημιές

Τα νέα πλήγματα ακολουθούν ακόμη μία μεγάλη ουκρανική επιχείρηση στις 12 Αυγούστου, κατά την οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, τέσσερα ρωσικά πολεμικά πλοία υπέστησαν ζημιές στη ναυτική βάση του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο Νοβοροσίσκ.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου, ζημιές διαφορετικής έκτασης υπέστησαν οι φρεγάτες Admiral Makarov και Admiral Essen, ένα μικρό πυραυλοφόρο πλοίο τύπου Buyan-M και το περιπολικό Vasily Bykov.

Η πλήρης έκταση των ζημιών στα πλοία εξακολουθεί να αξιολογείται.