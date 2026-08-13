Κινηματογραφική καταδίωξη στις ΗΠΑ: Ένοπλος κρατούσε όμηρο έγκυο σε όχημα – Έπεσε πάνω σε 8 αυτοκίνητα

Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Μασαχουσέτης, όταν ένας ένοπλος άνδρας κρατούσε όμηρο μία έγκυο γυναίκα, προσπαθώντας να διαφύγει από την αστυνομία. Ο ύποπτος συγκρούστηκε με οκτώ οχήματα πριν ακινητοποιηθεί, συλληφθεί και του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια στην όμηρο, με τις αρχές να ταυτοποιούν τον δράστη ως τον 31χρονο Dominic Hampton-Boyd.

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Διεθνή Νέα

Το SUV που, σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία της Μασαχουσέτης, συγκρούστηκε με οκτώ οχήματα πριν ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο I-93, στο Μίλτον, στις 12 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: CBS Boston
Το SUV που, σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία της Μασαχουσέτης, συγκρούστηκε με οκτώ οχήματα πριν ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο I-93, στο Μίλτον, στις 12 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: CBS Boston
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Μασαχουσέτης, όταν ένας ένοπλος άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο μία έγκυο γυναίκα, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία.
  • Κατά τη διάρκειά της καταδίωξης, ο ύποπτος συγκρούστηκε με οκτώ άλλα οχήματα, καθώς προσπαθούσε να κινηθεί μέσα στην πυκνή κυκλοφορία της ώρας αιχμής.
  • Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν στο Μίλτον, ενώ παρείχαν ιατρική βοήθεια στην έγκυο γυναίκα και εντόπισαν πυροβόλο όπλο μέσα στο όχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Μασαχουσέτης, όταν ένας ένοπλος άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο μία έγκυο γυναίκα, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία μέσα στην πρωινή κίνηση.

Η καταδίωξη άρχισε περίπου στις 07:20 το πρωί της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, όταν η Πολιτειακή Αστυνομία της Μασαχουσέτης ενημερώθηκε ότι μία γυναίκα κρατούνταν υπό την απειλή όπλου μέσα σε SUV, στον αυτοκινητόδρομο Interstate 93 με κατεύθυνση προς βορρά, στην περιοχή Κουίνσι.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και επιχείρησαν να το σταματήσουν, ο οδηγός δεν υπάκουσε και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο ύποπτος συγκρούστηκε με οκτώ άλλα οχήματα, σύμφωνα με την αστυνομία, καθώς προσπαθούσε να κινηθεί μέσα στην πυκνή κυκλοφορία της ώρας αιχμής.

Προσπάθησε να διαφύγει πεζός

Η καταδίωξη έληξε στο Μίλτον, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν, ενώ παρείχαν ιατρική βοήθεια στην έγκυο γυναίκα και εντόπισαν πυροβόλο όπλο μέσα στο όχημα.

Η Πολιτειακή Αστυνομία της Μασαχουσέτης συνέλαβε τον οδηγό του SUV, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, χτύπησε οκτώ οχήματα πριν συντριβεί στον I-93, στο Μίλτον, στις 12 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: CBS Boston
Η Πολιτειακή Αστυνομία της Μασαχουσέτης συνέλαβε τον οδηγό του SUV, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, χτύπησε οκτώ οχήματα πριν συντριβεί στον I-93, στο Μίλτον, στις 12 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: CBS Boston

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως τον 31χρονο Dominic Hampton-Boyd, από το Ντόρτσεστερ της Μασαχουσέτης. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Κουίνσι.

Η κατάσταση της εγκύου δεν έχει γίνει γνωστή.

Η δημοσιογράφος οδικής κυκλοφορίας Kristen Eck, η οποία κατέγραψε μέρος της καταδίωξης, περιέγραψε το περιστατικό ως «κάτι βγαλμένο από ταινία του Τζέιμς Μποντ».

Όπως είπε, στα 29 χρόνια που εργάζεται στο WBZ Radio δεν είχε ξαναδεί παρόμοιο περιστατικό, σημειώνοντας ότι ο οδηγός συνέχιζε να προσπαθεί να διαφύγει ακόμη και μέσα στο μποτιλιάρισμα της πρωινής ώρας αιχμής.

Το περιστατικό διερευνάται από την Εισαγγελία της κομητείας Νόρφολκ.

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