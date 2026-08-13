ΕΛ.Α.Σ.: «Το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική, για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα»

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) καταγγέλλει τη Νέα Δημοκρατία και το παλιό πολιτικό σύστημα για «μπαράζ επιθέσεων» κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή συνέντευξή του. Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι το Μαξίμου επιλέγει την πόλωση και τη διχαστική ρητορική για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) υπογραμμίζει πως «το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα… απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της ΝΔ και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της».
  • Η ΕΛ.Α.Σ. τονίζει ότι «η Αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας… δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική, για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα».
  • Η ΕΛ.Α.Σ. καταλήγει πως «είναι αποφασισμένη να μιλάει για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και να δείχνει το δρόμο της πολιτικής τους υπέρβασης για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξή του στο in.gr, οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί, η εμπάθεια, πολλές φορές στα όρια της χυδαιότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χτες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της ΝΔ και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της», υπογραμμίζει σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας -Φλωρίδης, Σκέρτσος, Μαρινάκης, Ρωμανός, Σδούκου- δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική, για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, για τα οποία έχει όλη την ευθύνη».

«Διαβεβαιώνουμε ότι μόνοι τους, αυτοί και όσοι επιλέγουν να τους σιγοντάρουν παίζοντας εξ αντικειμένου το παιχνίδι τους, θα σέρνουν τον χώρο της τοξικότητας και της εμπάθειας. Η ΕΛ.Α.Σ, είναι αποφασισμένη να μιλάει για τα προβλήματά της ελληνικής κοινωνίας και να δείχνει το δρόμο της πολιτικής τους υπέρβασης για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο» καταλήγει.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ