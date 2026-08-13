Ολλανδία: Τραγωδία στο λιμάνι του Ρότερνταμ – 1 νεκρός και αρκετοί τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη καυσίμων

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο λιμάνι του Ρότερνταμ, στην Ολλανδία.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε αγωγούς μεταφοράς.

Το χρονικό της έκρηξης και οι πρώτες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Europoort του λιμανιού του Ρότερνταμ, λίγο μετά το μεσημέρι, στην οδό Moezelweg.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας του Ρότερνταμ, «ένας άνθρωπος είναι νεκρός και αρκετοί άλλοι έχουν τραυματιστεί», ενώ πρόσθεσε ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ασαφή και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο του ενός ατόμου, αλλά ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Gunvor Energy, η οποία λειτουργεί διυλιστήριο και τερματικό σταθμό καυσίμων στο σημείο.



Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, ένα εξωτερικό συνεργείο συντήρησης εργαζόταν σε μια σειρά από αγωγούς στο σημείο των δεξαμενών αποθήκευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ενδεχομένως κάτι πήγε λάθος κατά την αποσύνδεση των αγωγών».

Όπως μετέδωσε το τοπικό μέσο RTV Rijnmond, ίχνη από την έκρηξη είναι ορατά πάνω σε μια δεξαμενή αποθήκευσης.

Bij een explosie bij een opslagtank op de Moezelweg in de Rotterdamse Eurpoort is tenminste een dode gevallen. Meerdere personen zijn gewond geraakt. pic.twitter.com/Pbqj6Y0nqR — Joey Bremer (@010fotograaf) August 13, 2026

Mεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και ένα ελικόπτερο μεταφοράς τραυματιών.

Πολλαπλά περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, σημειώθηκε πλήρης διακοπή λειτουργίας όλων των συστημάτων στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Esso στην οδό Botlekweg, στην περιοχή Botlek του Ρότερνταμ.

Stroomstoring bij Esso-raffinaderij in Rotterdam, alle systemen stilgevallen https://t.co/BdLCPzdkuf — NU.nl (@NUnl) August 13, 2026



Η πυροσβεστική βρέθηκε στο σημείο για προληπτικούς λόγους, ενώ αναφέρθηκε επίσης βλάβη στην κοντινή οδό Merseyweg.

Επιπλέον, ξέσπασε πυρκαγιά σε υποσταθμό μετασχηματιστή στην περιοχή Maasvlakte.

Προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αυτών των περιστατικών στο Ρότερνταμ.

Η οδός Moezelweg και η οδός Botlekweg απέχουν περίπου 7 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, ενώ η περιοχή Maasvlakte βρίσκεται περισσότερο από 15 χιλιόμετρα δυτικά της Moezelweg.