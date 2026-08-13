ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων

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Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλόπουλο, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων CITY College University of York, Keele University και Anatolia College, που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Mε χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ