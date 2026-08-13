Χανιά: Βάρβαρη επίθεση σε ιδιοκτήτη καντίνας – Ληστής του έβγαλε με πένσα τα δαχτυλίδια, τον έδεσε και τον κλείδωσε

Θύμα βάρβαρης επίθεσης από ληστή έπεσε ένας 85χρονος ιδιοκτήτης καντίνας, το βράδυ της Τετάρτης (12/8) στην περιοχή της Χρυσής Ακτής, στα Χανιά. Ο δράστης δεν δίστασε να του αφαιρέσει με πενσάκι έξι δαχτυλίδια, να τον δέσει σε καρέκλα και τον εγκαταλείψει αιμόφυρτο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, όταν ο ηλικιωμένος έκλεισε την καντίνα, προκειμένου να πάει στο σπίτι του, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Τότε, ο 85χρονος ήρθε αντιμέτωπος με έναν άγνωστο γεροδεμένο και μαυροφορεμένο άνδρα, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, και με σπαστά ελληνικά απαίτησε να του παραδώσει τις εισπράξεις της ημέρας.

Αφού ο δράστης πήρε ποσό περίπου 500 ευρώ, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες του zarpanews.gr, συνέχισε με αναλγησία το έργο του, αφαιρώντας με ειδικό πενσάκι έξι δαχτυλίδια από τα δάχτυλα του θύματος αλλά και την χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό του. Στο τέλος, τον έδεσε σε καρέκλα και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο, του έκλεψε το τηλέφωνο, ενώ ασφάλισε και την πόρτα με σύρτη, ώστε να είναι σίγουρος ότι ο ηλικιωμένος δεν θα έβγαινε.

Κατάφερε να λυθεί ο ηλικιωμένος

Ο 85χρονος, όμως, κατάφερε να λυθεί μόνος του κι έτσι βγήκε από το δωμάτιο και προσέφυγε σε έναν υπάλληλο σεκιούριτι, διπλανού ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές. Άμεσα έφτασαν στο σημείο μία ομάδα της ΔΙΑΣ αλλά και η ασφάλεια.

Διασώστες του ΕΚΑΒ προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 85χρονο, ενώ του έκαναν ράμματα στις πληγές του. Ο ίδιος, πάντως, προτίμησε να μείνει εκεί να ηρεμήσει αντί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες για τον εντοπισμό του δράστη. Στο πλαίσιο των ερευνών, θα αναζητήσουν και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, που μπορεί να έχουν καταγράψει τον ληστή.