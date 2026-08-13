Μύκονος: Χειροπέδες σε 2 κλέφτρες με αδυναμία στα ρολόγια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το νησί των ανέμων σφύζει από ζωή με τους τουρίστες να απολαμβάνουν τις ομορφιές της Μυκόνου ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία ξένων και Ελλήνων σελέμπριτις.

Παράλληλα, ισχυρή παρουσία στο νησί έχουν και οι κάθε λογής συμμορίες κλεφτών, θηλυκές και αρσενικές ενώ η ΕΛΑΣ έχει αυξήσει τις περιπολίες της.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου πέρασαν χειροπέδες σε 2 κλέφτρες με αδυναμία στα ρολόγια.

42.000 ευρώ η αξία των ρολογιών

Πρόκειται για μια 27χρονη και μία 31χρονη που εισέβαλλαν το πρωί της Κυριακής (9/8) σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε 27χρονος αλλοδαπός και αφαίρεσαν από δύο ρολόγια, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 42.000 ευρώ.

Μάλιστα κατά την προσαγωγή των δύο κλεφτρών οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή τους το ένα από τα κλεμμένα ρολόγια, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.