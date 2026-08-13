Θεσσαλονίκη: Απεγκλωβισμός μητέρας και κόρης από φλεγόμενο διαμέρισμα στην περιοχή της Πολίχνης

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Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 11.45 και έσπευσε στο σημείο με 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, για την κατάσβεση. Στο διαμέρισμα βρίσκονταν μια 78χρονη γυναίκα και η 52χρονη κόρη της.

Η ηλικιωμένη κατάφερε να βγει μόνη της από το διαμέρισμα, ενώ η 52χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες.

Τελικά, ένας αστυνομικός και δύο πυροσβέστες, κατάφεραν να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το διαμέρισμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για προληπτικούς λόγους.