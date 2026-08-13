Θεσσαλονίκη: Απεγκλωβισμός μητέρας και κόρης από φλεγόμενο διαμέρισμα στην περιοχή της Πολίχνης

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μια 78χρονη μητέρα και η 52χρονη κόρη της διασώθηκαν από το φλεγόμενο διαμέρισμα και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, καθώς εισέπνευσαν καπνό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη.
  • Στο διαμέρισμα βρίσκονταν μια 78χρονη γυναίκα και η 52χρονη κόρη της. Η κόρη πανικοβλήθηκε και χρειάστηκε την επέμβαση αστυνομικού και πυροσβεστών για να απομακρυνθεί με ασφάλεια.
  • Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικούς λόγους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 11.45 και έσπευσε στο σημείο με 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, για την κατάσβεση. Στο διαμέρισμα βρίσκονταν μια 78χρονη γυναίκα και η 52χρονη κόρη της.

Η ηλικιωμένη κατάφερε να βγει μόνη της από το διαμέρισμα, ενώ η 52χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες.

Τελικά, ένας αστυνομικός και δύο πυροσβέστες, κατάφεραν να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το διαμέρισμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για προληπτικούς λόγους.

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