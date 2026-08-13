Meteo: Ριπές ανέμου άνω των 100 χλμ/ώρα το μεσημέρι της Πέμπτης – Πού θα «λυσσομανάει» ο άνεμος αύριο

Ισχυροί άνεμοι, με το μελτέμι να φτάνει κατά τόπους τα 7 μποφόρ την Πέμπτη και τα 7 έως 8 μποφόρ από την Παρασκευή, πλήττουν το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 100 χλμ/ώρα σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Ανατολική Στερεά και η Αττική, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε για την εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που θα κορυφωθούν την Παρασκευή και θα εξασθενήσουν την Κυριακή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μανιασμένοι πνέουν οι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, με τις ριπές να ξεπερνούν πρόσκαιρα τα 100 χλμ/ώρα σε Αιγαίο, Κρήτη και Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
  • Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της εξέλιξης των θυελλωδών ανέμων, με κορύφωση την Παρασκευή 14 Αυγούστου.
  • Την Παρασκευή 14 Αυγούστου αναμένεται περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των ανέμων, με τοπικά 9 μποφόρ σε νησιά Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, Αττικοβοιωτία, Εύβοια και Κυκλάδες. Οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν και το Σάββατο, με σταδιακή εξασθένηση την Κυριακή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μανιασμένοι πνέουν οι άνεμοι με το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά την Πέμπτη (13/8) να φτάνει κατά τόπους τα 7 μποφόρ (μέσος άνεμος) και από την Παρασκευή (14/8) τα 7 έως 8 μποφόρ (μέσος άνεμος).

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Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ριπές κατά τόπους αναμένεται να ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 100 χλμ/ώρα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Μάλιστα οι ριπές του ανέμου σήμερα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα στα νοτιοδυτικά τμήματα του νομού Βοιωτίας, στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής, στη Δίρφη (ορεινά Εύβοιας) και στα νότια τμήματα του Νομού Ευβοίας.

Ριπές ανέμου Πέμπτη - ΜΕΤΕΟ

Την Παρασκευή 14/08, ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα αναμένονται στην Νότια Εύβοια και στην Νοτιοδυτική Άνδρο.

Ριπές ανέμου - Παρασκευή

Νέα Συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Αντικείμενο της συνεδρίασης η εξέλιξη των θυελλών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν, με κορύφωση την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Για σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στη Θράκη αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στην Αττικοβοιωτία και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 8 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη δυτικοί – βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 και τοπικά στα δυτικά έως 7 μποφόρ.

β. Αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένεται περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στη Θράκη οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 9 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι 5 έως 7 και τοπικά στα δυτικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.

γ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ στη Θράκη και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και 6 έως 8 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 6 έως 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες 6 έως 8 και κυρίως στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου τα 6 έως 8 μποφόρ.

δ. Την Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι εντάσεις τους θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.

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