Εύβοια: Η θάλασσα ξέβρασε εκατοντάδες νεκρά ψάρια στην παραλία Ροδιές – Δείτε βίντεο

Στην παραλία Ροδιές στη Χαλκίδα, η θάλασσα ξέβρασε μεγάλο αριθμό νεκρών ψαριών, προκαλώντας έκπληξη και ανησυχία στους πολίτες. Η αιτία του ασυνήθιστου αυτού περιστατικού παραμένει άγνωστη, ενώ αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

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Κοινωνία

Εύβοια/νεκρά ψάρια
Πηγή: evia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η θάλασσα ξέβρασε εκατοντάδες νεκρά ψάρια στην παραλία Ροδιές στη Χαλκίδα, προκαλώντας ένα ασυνήθιστο θέαμα.
  • Το περιστατικό προκάλεσε την έκπληξη και την ανησυχία των πολιτών που βρέθηκαν στην περιοχή.
  • Η αιτία του θανάτου των ψαριών παραμένει άγνωστη, ενώ αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στην παραλία Ροδιές στη Χαλκίδα, καθώς η θάλασσα ξέβρασε μεγάλο αριθμό νεκρών ψαριών στην ακτή.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες και το βίντεο που αναρτήθηκαν, η παραλία γέμισε με νεκρά ψάρια, τα οποία εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής.

Το περιστατικό προκάλεσε την έκπληξη και την ανησυχία των πολιτών, που βρέθηκαν στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε τον θάνατο των ψαριών και την εκβρασή τους στην παραλία.

Οι εικόνες  καταγράφηκαν από κατοίκους της περιοχής, ενώ αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές, τι ακριβώς έχει συμβεί.

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