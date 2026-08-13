Εύβοια: Η θάλασσα ξέβρασε εκατοντάδες νεκρά ψάρια στην παραλία Ροδιές – Δείτε βίντεο

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Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στην παραλία Ροδιές στη Χαλκίδα, καθώς η θάλασσα ξέβρασε μεγάλο αριθμό νεκρών ψαριών στην ακτή.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες και το βίντεο που αναρτήθηκαν, η παραλία γέμισε με νεκρά ψάρια, τα οποία εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής.

Το περιστατικό προκάλεσε την έκπληξη και την ανησυχία των πολιτών, που βρέθηκαν στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε τον θάνατο των ψαριών και την εκβρασή τους στην παραλία.

Οι εικόνες καταγράφηκαν από κατοίκους της περιοχής, ενώ αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές, τι ακριβώς έχει συμβεί.