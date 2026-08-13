Φρίκη στη Νέα Υόρκη: 27χρονος διαμέλισε την πρώην σύντροφό του με μπαλτά και ζούσε έναν μήνα με το πτώμα της

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Αντιμέτωπος με την αυστηρότερη των ποινών ήρθε ένας 27χρονος στη Νέα Υόρκη, για ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα που συγκλόνισαν την πόλη.

Ο Τζάστιν Ουίλιαμς καταδικάστηκε αφού μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη πρώην σύντροφό του, τη διαμέλισε με μπαλτά και διατηρούσε στο σπίτι τα τεμαχισμένα μέλη της για έναν ολόκληρο μήνα.

Το χρονικό της φρικιαστικής δολοφονίας

Ο 27χρονος Ουίλιαμς έμαθε την ποινή του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μπρούκλιν την Τετάρτη, καθώς καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 26 ετών έως ισόβια για τη δολοφονία της 22χρονης πρώην συντρόφου του, Ντ’ Ασία Τζόνσον, μέσα στο διαμέρισμά της στο Ιστ Νιου Γιορκ στις 21 Αυγούστου 2022.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ουίλιαμς, με καταγωγή από το Χάρλεμ, μαχαίρωσε την Τζόνσον πολλαπλές φορές στον κορμό και την πλάτη.

Στη συνέχεια, διαμέλισε το σώμα της με μπαλτά κοπής κρέατος και έκρυψε τα τεμαχισμένα λείψανά της σε σακούλες σκουπιδιών μέσα στο διαμέρισμα για σχεδόν έναν μήνα.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, ο δράστης χρησιμοποίησε πετσέτες και προϊόντα καθαρισμού για να καλύψει τη δυσοσμία των λειψάνων που βρίσκονταν σε σήψη, ενώ άφησε όλα τα παράθυρα του διαμερίσματος ανοιχτά την ώρα που η οικογένεια της άτυχης κοπέλας την αναζητούσε απεγνωσμένα.

Εκμετάλλευση

Ο Ουίλιαμς συνέχισε να ζει στο διαμέρισμα της Τζόνσον και προσποιήθηκε την ίδια, καλώντας στην εργασία της για να δικαιολογήσει την απουσία της, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τους μισθούς της.

Με τα χρήματα αυτά, έφερνε ιερόδουλες στο διαμέρισμα.



Παράλληλα, ο δράστης χρησιμοποίησε τα δημόσια επιδόματα της δολοφονημένης πρώην συντρόφου του για να αγοράζει τρόφιμα για τον εαυτό του, ενώ έφερε στο διαμέρισμα ακόμη και τον ανήλικο γιο του, την ώρα που τα λείψανά της αποσυντίθενταν σε κοντινή απόσταση.

Τα λείψανά της ανακαλύφθηκαν τελικά όταν το προσωπικό του κτιρίου, υποψιασμένο από την κατάσταση, πραγματοποίησε έλεγχο για την εξακρίβωση της υγείας της και ειδοποίησε την αστυνομία.

Το ιστορικό κακοποίησης και οι κατηγορίες

Το ζευγάρι διατηρούσε παλαιότερα σχέση για αρκετά χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Ουίλιαμς την κακοποιούσε επανειλημμένα, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη New York Post, σε βάρος του Ουίλιαμς εκκρεμούσαν περιοριστικά μέτρα που του απαγόρευαν να την πλησιάζει κατά τον χρόνο που διαπράχθηκε η ειδεχθής δολοφονία.

Έπειτα από τη δίκη με ορκωτό δικαστήριο τον Ιούνιο, ο Ουίλιαμς κρίθηκε ένοχος για μια σειρά κατηγοριών.

«Η Ντ’ Ασία Τζόνσον υπέστη φρικτή βία στα χέρια αυτού του κατηγορουμένου, ο οποίος στη συνέχεια επιδείνωσε αυτή τη σκληρότητα με συμπεριφορά που έδειχνε μια εκπληκτική περιφρόνηση για τη ζωή της, την αξιοπρέπειά της και τους αγαπημένους της που την αναζητούσαν απεγνωσμένα», ανέφερε σε δήλωσή του ο εισαγγελέας της Περιφέρειας του Μπρούκλιν, Έρικ Γκονζάλες.