Πετρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη τέθηκε υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ διερευνάται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα του σπιτιού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Πετρούπολη.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε γειτονικά διαμερίσματα.
  • Ερευνάται αν η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, σύμφωνα με πληροφορίες από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη.

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη: Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες – Εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε γειτονικά διαμερίσματα ή παρακείμενους χώρους της πολυκατοικίας.

Εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ερευνάται αν η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού.

 

 

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