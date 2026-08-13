Πετρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε γειτονικά διαμερίσματα ή παρακείμενους χώρους της πολυκατοικίας.

Εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ερευνάται αν η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού.