Μήλος: Συγκροτείται επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

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Ειδική Επιτροπή συγκροτείται για τη διερεύνηση του περιστατικού με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο, στη Μήλο, μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), Δρ. Χρήστου Τσιτούρα, συγκροτείται Επιτροπή που θα διερευνήσει τα όσα συνέβησαν στις 7 Αυγούστου 2026, μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε ο χειριστής του ελικοπτέρου.

Σκοπός της Επιτροπής, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι η διενέργεια έρευνας με σκοπό τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, διερευνάται η τήρηση των εφαρμοστέων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 αναφορικά με την υποβολή, τροποποίηση και τήρηση του σχεδίου πτήσης, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 12 του π.δ. 19/2009 αναφορικά με την προσγείωση ελικοπτέρου εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου.

Μετά το πέρας της διερεύνησης, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον Διοικητή της Αρχής και να προτείνει τις δέουσες ενέργειες.

«Ενήργησα σύμφωνα με τον νόμο» λέει ο πιλότος

Ο πιλότος ο οποίος προσγείωσε το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο στη Μήλο υποστηρίζει ότι ήταν απολύτως νόμιμο αλλά και ασφαλές.

Κατέθεσε μέσω υπομνήματος για το τι συνέβη και προσγείωσε το ελικόπτερο στην καρδιά του Σαρακήνικου στη Μήλο. Ο ANT1 παρουσίασε τους ισχυρισμούς του σε αποκλειστικό ρεπορτάζ:

«Ενήργησα σύμφωνα με τον νόμο και τους κανονισμούς, χωρίς καμία παρατυπία».

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ο χειριστής του ελικοπτέρου ισχυρίστηκε ότι ήταν προσεκτικός και δεν ενόχλησε κανέναν, ενώ προσγειώθηκε μακριά από τους λουόμενους.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει πάντα ο ίδιος είχε ενημερώσει ότι ο προορισμός του θα ήταν το Σαρακήνικο της Μήλου.

Τι λένε πηγές της αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

«Το ελικόπτερο φαίνεται να προσγειώθηκε χωρίς να έχει εκπονήσει νέο σχέδιο πτήσης. Ο επόπτης βάρδιας του αεροδρομίου της Μήλου δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το σημείο προσγείωσης, για τον τελικό προορισμό».

Ο πρόεδρος της αρχής Πολιτικής Προστασίας έδωσε εντολή για τη διερεύνηση του συμβάντος. Θα συμμετέχουν νομικοί από τον χώρο της αεροναυτιλίας και του περιβάλλοντος ώστε να δοθούν οι απαντήσεις.

Ο Ντούλης Καραφίλ, πρόεδρος εταιρείας αεροπορικών υπηρεσιών, υποστήριξε πως η πτήση ήταν νομότυπη και δεν απαγορευόταν να κατέβει το ελικόπτερο να κατέβει σε αυτό το σημείο, ενώ συμπλήρωσε πως η περιοχή δεν είναι χαρακτηρισμένη Natura.

«Το ελικόπτερο προσγειώθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και ασφάλεια».

Η κατεπείγουσα έρευνα που διέταξε η εισαγγελία Αιγαίου, βάζει στο μικροσκόπιο τρία σημεία:

Εάν υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, εάν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου.

Η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σημειώνει:

«Το σχέδιο πτήσης είχε κατατεθεί με προορισμό προσγείωσης τις Αλυκές της Μήλου. Όσον αφορά την επικοινωνία του με τον εναέριο έλεγχο κυκλοφορίας δεν υπήρξε κάποια αλλαγή σε αυτό, πιθανόν να επικοινώνησε με τον υπάλληλο πληροφοριών πτήσης της Μήλου και να τον ενημέρωσε ότι θα αλλάξει τόπο προσγείωσης.»

Για παρόμοιο περιστατικό στη Μύκονο ο πιλότος έχασε την άδειά του για 6 μήνες.