Καύσιμα: Χέρι-Χέρι… αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης – Ποιες είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Στην ίδια ακριβώς τιμή πωλούνται αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, στο 1,979 και 1,977 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, με τις προβλέψεις ωστόσο να είναι δυσοίωνες για νέες αυξήσεις, όσο η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ κινείται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι και όσο δεν βρίσκεται οριστική λύση για τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την τελευταία εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ έχει αυξηθεί κατά 11,2%, με γνώστες της αγοράς να εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται σήμερα και αύριο να αυξηθούν οι τιμές τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτι όμως που θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη σιγουριά σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Και όλα αυτά που την ίδια στιγμή μειώθηκε η τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο από την 1η Αυγούστου, οπότε και εφαρμόσθηκε η νέα επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων που καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες.

Υψηλές τιμές

Η επιδότηση αφορά συνολικά 15 λεπτά ανά λίτρο, καθώς τα 10 λεπτά καλύφθηκαν από το κράτος για ολόκληρο τον Αύγουστο, ενώ επιπλέον 5 λεπτά προέρχονται από τα διυλιστήρια.

Στόχος είναι να μπορέσει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το πετρέλαιο κίνησης, καθώς πρόκειται και για το βασικό καύσιμο που χρησιμοποιούν και οι επιχειρήσεις για να μεταφέρουν τα προϊόντα τους.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Ιουλίου το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι ενώ στις αρχές Ιουλίου ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι.

Αβεβαιότητα

Με την αβεβαιότητα να συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει με τις τιμές συνολικά στα ενεργειακά προϊόντα όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν «τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη σκλήρυναν τις θέσεις τους στις συνομιλίες που έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο σχετικά με την κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε κάποιου είδους συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου πότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή διακινούνταν από τα Στενά του Ορμούζ το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.