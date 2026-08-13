Ιράν: «Ο Τραμπ δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ» – Συνεχίζεται ο αποκλεισμός

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Τη διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ αντέκρουσε χθες Τετάρτη το βράδυ η λεγόμενη Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ), τονίζοντας πως η καίριας σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή.

Οι επανειλημμένες δηλώσεις και οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού του στενού από το Ιράν δεν αλλάζουν «την πραγματικότητα» στο πεδίο, τόνισε η νέα Αρχή μέσω X.

«Το Στενό του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά ωσότου γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν», ανέφερε.

ادعاها و توییت‌های پیاپی مسئولان آمریکایی درباره رفع انسداد تنگه هرمز، واقعیت را تغییر نمی‌دهد؛ تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا پذیرش شروط ایران بازگشایی نخواهد شد. https://t.co/ihOBUkpFYo — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) August 12, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού, κάτι που επανέλαβε χθες μέσω Truth Social.

«Ελέγχουμε απόλυτα το στενό του Ορμούζ. Έχουμε τον πλήρη έλεγχό του· κανένας άλλος, μόνο εμείς», δήλωνε σε δημοσιογράφους προχθές Δευτέρα.

Σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας Kpler, την Τρίτη, τελευταία ημέρα για την οποία έχει διαθέσιμα δεδομένα, το στενό διέσχισαν μόλις 8 εμπορικά πλοία, ο χαμηλότερος αριθμός της εβδομάδας και αρκετά κάτω από τον μέσο όρο των προηγούμενων 10 ημερών, που ανερχόταν σε κάπου 12. Επρόκειτο για τον χαμηλότερο αριθμό από την 5η Αυγούστου. Επτά από τα πλοία, που εισήλθαν στο στενό, ακολούθησαν την πορεία που απαιτεί η Τεχεράνη, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Κατά μέσον όρο, από 130 ως 140 εμπορικά πλοία διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ σε ημερήσια βάση προτού αρχίσει ο πόλεμος.