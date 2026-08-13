Κριμαία: Διακοπή ρεύματος στη Σεβαστούπολη έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones

Στη Σεβαστούπολη, το μεγάλο λιμάνι της Κριμαίας, σημειώθηκε διακοπή στην ηλεκτροδότηση και τις υπηρεσίες διαδικτύου μετά από επιδρομές ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ απέδωσε το περιστατικό σε «μαζική» ουκρανική επίθεση, ενώ αναφέρθηκαν επίσης βαριές ανταλλαγές πυροβολισμών και εκρήξεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα διακοπή στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκε στη Σεβαστούπολη, το μεγάλο λιμάνι της Κριμαίας, μετά από επιδρομές ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
  • Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, απέδωσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε «μαζική» ουκρανική επίθεση.
  • Ο κυβερνήτης Ραζβοζάγεφ πρόσθεσε ακόμη ότι η αντιαεροπορική άμυνα «απωθούσε» την επίθεση και πως ειδικοί «αποτιμούσαν» τις ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα διακοπή στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκε στη Σεβαστούπολη, το μεγάλο λιμάνι της Κριμαίας, μετά από επιδρομές ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, απέδωσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε «μαζική» ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Ο κυβερνήτης Ραζβοζάγεφ πρόσθεσε ακόμη ότι η αντιαεροπορική άμυνα «απωθούσε» την επίθεση και πως ειδικοί «αποτιμούσαν» τις ζημιές.

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