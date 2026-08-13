Κριμαία: Διακοπή ρεύματος στη Σεβαστούπολη έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones

Νέα διακοπή στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκε στη Σεβαστούπολη, το μεγάλο λιμάνι της Κριμαίας, μετά από επιδρομές ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, απέδωσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε «μαζική» ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Ο κυβερνήτης Ραζβοζάγεφ πρόσθεσε ακόμη ότι η αντιαεροπορική άμυνα «απωθούσε» την επίθεση και πως ειδικοί «αποτιμούσαν» τις ζημιές.

Ukrainian attack drones reportedly hit the Russian-occupied Balaklava power station in Crimea overnight. Local authorities report that the occupied Crimean capital of Sevastopol is completely without power. pic.twitter.com/Pa2Jawri15 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 13, 2026