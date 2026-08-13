Κριμαία: Διακοπή ρεύματος στη Σεβαστούπολη έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones

Νέα διακοπή στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκε στη Σεβαστούπολη, το μεγάλο λιμάνι της Κριμαίας, μετά από επιδρομές ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, απέδωσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε «μαζική» ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.
Ο κυβερνήτης Ραζβοζάγεφ πρόσθεσε ακόμη ότι η αντιαεροπορική άμυνα «απωθούσε» την επίθεση και πως ειδικοί «αποτιμούσαν» τις ζημιές.
Ukrainian attack drones reportedly hit the Russian-occupied Balaklava power station in Crimea overnight.
Local authorities report that the occupied Crimean capital of Sevastopol is completely without power. pic.twitter.com/Pa2Jawri15
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 13, 2026
Heavy gunfire and explosions were heard around Sevastopol, Russian-occupied Crimea tonight following a Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/u2EAMEbuHN
— Woofers (@NotWoofers) August 12, 2026
Network connectivity data via NetBlocks is showing a total loss of internet services in Sevastopol, Russian-occupied Crimea, following a series of Ukrainian drone strikes tonight against energy infrastructure across the Crimean Peninsula. pic.twitter.com/Ov7qSpoQ7o
— OSINTdefender (@sentdefender) August 13, 2026