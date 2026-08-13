Το X ανέστειλε το λογαριασμό του εκπροσώπου των Χούθι, Γιαχία Σαρί

Το λογαριασμό του εκπροσώπου των Χούθι της Υεμένης, Γιαχία Σαρί, ανέστειλε πριν από λίγο το Χ, χωρίς να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός ο λόγος της απόφασης.

Ο λογαριασμός, που αριθμούσε περίπου 121.500 ακολούθους, εμφανίζεται πλέον ως «Account Suspended» («Λογαριασμός σε αναστολή»), με την πλατφόρμα να αναφέρει ότι αναστέλλει λογαριασμούς που παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας της.

Η σελίδα του Σαρί αποτελούσε βασικό δίαυλο επικοινωνίας των Χούθι, μέσω του οποίου ανακοινώνονταν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και πλήγματα με στόχο τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Υεμένης που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Looks like @X @support has resumed shutting down Houthi accounts. Tonight, it suspended @Yahya_Saree, the account of the Houthi military spokesman. His latest account had more than 100,000 followers, while the one before it was inching toward one million. pic.twitter.com/ggQFqG91kN — Basha باشا (@BashaReport) August 13, 2026

Πηγή: Al Jazeera