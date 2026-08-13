Το X ανέστειλε το λογαριασμό του εκπροσώπου των Χούθι, Γιαχία Σαρί

Η πλατφόρμα X ανέστειλε τον λογαριασμό του Γιαχία Σαρί, ο οποίος είναι ο επίσημος εκπρόσωπος των Χούθι. Αυτή η ενέργεια αφορά άμεσα τη δραστηριότητα των Χούθι και την επικοινωνιακή τους στρατηγική.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Υεμένη, Γιαχία Σαρί, Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πλατφόρμα X προχώρησε στην αναστολή του λογαριασμού του εκπροσώπου των Χούθι, Γιαχία Σαρί.
  • Ο Γιαχία Σαρί είναι ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος των Χούθι, με τον λογαριασμό του να αποτελεί βασικό κανάλι επικοινωνίας τους.
  • Η αναστολή αυτή από το X ενδέχεται να επηρεάσει την προβολή και την επικοινωνία των θέσεων των Χούθι στο διαδίκτυο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το λογαριασμό του εκπροσώπου των Χούθι της Υεμένης, Γιαχία Σαρί, ανέστειλε πριν από λίγο το Χ, χωρίς να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός ο λόγος της απόφασης.

Ο λογαριασμός, που αριθμούσε περίπου 121.500 ακολούθους, εμφανίζεται πλέον ως «Account Suspended» («Λογαριασμός σε αναστολή»), με την πλατφόρμα να αναφέρει ότι αναστέλλει λογαριασμούς που παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας της.

Η σελίδα του Σαρί αποτελούσε βασικό δίαυλο επικοινωνίας των Χούθι, μέσω του οποίου ανακοινώνονταν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και πλήγματα με στόχο τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Υεμένης που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ