Πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές στα θαλασσινά – Σε ποια αναμένεται να αυξηθούν και σε ποια να μειωθούν

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Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής κάποιες μεταβολές στις τιμές των θαλασσινών εδεσμάτων στη Βαρβάκειο Αγορά εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ωστόσο δεν αποκλείεται από τον επόμενο μήνα να υπάρξουν κάποιες διακυμάνσεις εξαιτίας διαφόρων παραγόντων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στο enikonomia.gr, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, υπάρχει ένα ενδεχόμενο από τον Σεπτέμβρη και μετά να καταγράψουν μια πτώση της τάξεως του 5% με 10% οι τιμές στα φρέσκα ψάρια, δηλαδή του ιχθυοτροφείου (όπως στην τσιπούρα, στα λαβράκια, στον σολομό και στο φαγκρί) στην Βαρβάκειο Αγορά, σε περίπτωση που μειωθεί η ζήτηση τους κατά τη λήξη της θερινής τουριστικής περιόδου.

Εάν συμβεί αυτό, τότε προβλέπεται αντίστοιχα να πέσουν και οι τιμές στα φρέσκα χταπόδια, στη φρέσκια σαρδέλα, στον φρέσκο μπακαλιάρο, ελληνικό και εισαγωγής, και στην ψιλή γαρίδα ελληνική κόκκινη φρέσκια, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Οι τιμές για τα φρέσκα

Για το πώς διαμορφώνονται σήμερα λοιπόν οι τιμές στα φρέσκα θαλασσινά εδέσματα στη Βαρβάκειο Αγορά της Αθήνας μιλά ο πρόεδρος των ιχθυοπωλών, Γεράσιμος Μανταλβάνος στο enikonomia.gr. Αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Μανταλβάνο:

Τσιπούρα : H μέση τιμή της κυμαίνεται από 6 ευρώ έως και 12 ευρώ το κιλό ανάλογα με το μέγεθος της.

: H μέση τιμή της κυμαίνεται από 6 ευρώ έως και 12 ευρώ το κιλό ανάλογα με το μέγεθος της. Λαβράκια: Οι μέσες τιμές πώλησης τους είναι από 6 ευρώ έως και 7 ευρώ το κιλό και μπορεί να φτάσουν έως και 30 ευρώ ( δίκιλα, τρίκιλα) ανάλογα με το μέγεθος τους.

Οι μέσες τιμές πώλησης τους είναι από 6 ευρώ έως και 7 ευρώ το κιλό και μπορεί να φτάσουν έως και 30 ευρώ δίκιλα, τρίκιλα) ανάλογα με το μέγεθος τους. Σολομός : Κοστίζει κατά μέσο όρο 12 με 13 ευρώ το κιλό.

: Κοστίζει κατά μέσο όρο 12 με 13 ευρώ το κιλό. Φαγκρί : Πουλιέται από 7 έως και 16 ευρώ το κιλό κατά μέσο όρο. Η τελική τιμή του διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος.

: Πουλιέται από 7 έως και 16 ευρώ το κιλό κατά μέσο όρο. Η τελική τιμή του διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος. Χταπόδια φρέσκα : Η μέση τιμή πώλησης τους είναι από 21 ευρώ έως και 22 ευρώ το κιλό.

: Η μέση τιμή πώλησης τους είναι από 21 ευρώ έως και 22 ευρώ το κιλό. Γαύρος : Πωλείται κατά μέσο όρο ολόκληρο το καλοκαίρι από 2 ευρώ έως και 3 ευρώ το κιλό.

: Πωλείται κατά μέσο όρο ολόκληρο το καλοκαίρι από 2 ευρώ έως και 3 ευρώ το κιλό. Σαρδέλα: Κοστίζει κατά μέσο όρο από 3 ευρώ έως και 4,50 ευρώ το κιλό.

Κοστίζει κατά μέσο όρο από 3 ευρώ έως και 4,50 ευρώ το κιλό. Μπακαλιάρος ελληνικός : Η μέση τιμή πώλησής του κυμαίνεται από 24 ευρώ έως και 25 ευρώ το κιλό.

: Η μέση τιμή πώλησής του κυμαίνεται από 24 ευρώ έως και 25 ευρώ το κιλό. Μπακαλιάρος εισαγωγής : Πωλείται κατά μέσο όρο από 8 ευρώ μέχρι 14 ευρώ το κιλό αναλόγως το μέγεθος.

: Πωλείται κατά μέσο όρο από 8 ευρώ μέχρι 14 ευρώ το κιλό αναλόγως το μέγεθος. Ψιλή γαρίδα ελληνική κόκκινη/ το λεγόμενο ψιλό γαριδάκι: Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή πώλησης της είναι από 4 ευρώ έως 5 ευρώ το κιλό.

Και συνεχίζει λέγοντας πως, οι τιμές των ψαριών αυτών είναι ίδιες σε σχέση με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Οι τιμές για τα κατεψυγμένα

Ωστόσο, οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως, μπορεί να υπάρξουν εν καιρώ ανατιμήσεις της τάξεως των 10% με 20% στην νέα παρτίδα ορισμένων κατεψυγμένων ψαριών που θα έρθει στη Βαρβάκειο Αγορά, λόγω του ότι τα μεταφορικά κόστη αυξάνονται περαιτέρω με την επιβολή δασμών και τη διέλευση τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Ενδεικτικά, αυτό εκτιμάται πως θα αφορά μεταξύ άλλων το καλαμάρι, τις γαρίδες, τις σουπιές, το χταπόδι και τα θράψαλα και μπορεί να γίνει μετά τον Σεπτέμβρη, συμπληρώνουν.

Η προέλευση των θαλασσινών αυτών είναι κυρίως από περιοχές της Νότιας Αφρικής, τη Βρετανία, το Μαρόκο, την Ινδία, τονίζουν.

Οι τιμές

Ακόμη ο κ.Μανταλβάνος αναφέρεται στις τιμές που πωλούνται σήμερα τα θαλασσινά κατεψυγμένα στη Βαρβάκειο Αγορά. Ενδεικτικά: