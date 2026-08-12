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Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρός 34χρονος παίκτης του ράγκμπι ύστερα από επίθεση σε μπαρ – Φύλακας τον χτύπησε στο κεφάλι

Ένας 34χρονος παίκτης ράγκμπι έχασε τη ζωή του στην Τουρκία. Ο θάνατός του επήλθε μετά από επίθεση που δέχθηκε σε μπαρ, γεγονός που συνιστά μια τραγωδία στη χώρα.

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Διεθνή Νέα

O Scot James/Τουρκία/θάνατος σε μπαρ
Πηγή; BBC World News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία συγκλονίζει την Τουρκία, καθώς ένας 34χρονος παίκτης του ράγκμπι έχασε τη ζωή του.
  • Ο θάνατός του επήλθε έπειτα από επίθεση.
  • Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε μπαρ.

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Ο Σκοτ Τζέιμς, με καταγωγή από το Μαέστεγκ της κομητείας Μπρίτζεντ, νοσηλευόταν από τις 5 Ιουλίου, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όπως ακούστηκε σε δικαστήριο του Ποντιπρίδ, ο 34χρονος, ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία έξω από μπαρ, κατά τη διάρκεια της οποίας δέχθηκε γροθιά στο κεφάλι από φύλακα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να πέσει βίαια στο έδαφος.

Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στην Τουρκία, ο άτυχος αθλητής επαναπατρίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εισήχθη στο Βασιλικό Νοσοκομείο Γκλαμόργκαν στο Λαντρίσαντ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του στις 26 Ιουλίου, με την αρχική αιτία θανάτου, να ορίζεται ως κάκωση κεφαλής από αμβλύ όργανο.

 

Διεθνής έρευνα και θλίψη στον αθλητικό κόσμο

Η ιατροδικαστής Ρέιτσελ Νάιτ, έκρινε απαραίτητη τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας, καθώς υπάρχουν σαφείς υπόνοιες ότι ο θάνατος οφείλεται σε μη φυσικά αίτια. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αργότερα εντός του έτους, ενώ δεν αποκλείεται να ανασταλεί προσωρινά εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ποινικής έρευνας που διεξάγουν οι τουρκικές αρχές σε συνεργασία με το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Ο χαμός του Τζέιμς, προκάλεσε κύμα συγκίνησης. Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε ως έναν «στοργικό πατέρα, γιο, εγγονό και σύντροφο» με ζεστή καρδιά και σπουδαίο χιούμορ, τονίζοντας πως το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.

Παράλληλα, η ομάδα του, Maesteg Celtic RFC, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια ενός «εξαιρετικού παίκτη και σπουδαίου χαρακτήρα».

Πηγή: BBC

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