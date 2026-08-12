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Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου και την Ελένη Ιακωβάκη για τις σπουδαίες επιτυχίες τους, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Μίλτο, Ελένη μας κάνατε περήφανους!

Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Με το ταλέντο, τη συνέπεια, το ήθος και τη μοναδική του προσωπικότητα, συνεχίζει να μας χαρίζει στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας και να αποδεικνύει ότι τα όρια υπάρχουν για να ξεπερνιούνται», τονίζουν από την Κουμουνδούρου.

«Θερμά συγχαρητήρια και στη 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Το μέλλον του ελληνικού στίβου είναι ήδη εδώ.

Συγχαρητήρια Μίλτο! Συγχαρητήρια Ελένη!», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.