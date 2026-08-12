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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μίλτο, Ελένη μας κάνατε περήφανους

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον Μίλτο Τεντόγλου για την τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου πρωταθλητή Ευρώπης, καθώς και στην Ελένη Ιακωβάκη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Η ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου τονίζει την υπερηφάνεια για τις σπουδαίες επιτυχίες των δύο αθλητών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου και την Ελένη Ιακωβάκη για τις σπουδαίες επιτυχίες τους, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
  • Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
  • Θερμά συγχαρητήρια και στη 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, με τον ΣΥΡΙΖΑ να τονίζει πως «Το μέλλον του ελληνικού στίβου είναι ήδη εδώ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου και την Ελένη Ιακωβάκη για τις σπουδαίες επιτυχίες τους, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Μίλτο, Ελένη μας κάνατε περήφανους!

Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Με το ταλέντο, τη συνέπεια, το ήθος και τη μοναδική του προσωπικότητα, συνεχίζει να μας χαρίζει στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας και να αποδεικνύει ότι τα όρια υπάρχουν για να ξεπερνιούνται», τονίζουν από την Κουμουνδούρου.

«Θερμά συγχαρητήρια και στη 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Το μέλλον του ελληνικού στίβου είναι ήδη εδώ.

Συγχαρητήρια Μίλτο! Συγχαρητήρια Ελένη!», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

 

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