Δένδιας για Τεντόγλου: «Τεράστιο επίτευγμα το 4ο χρυσό μετάλλιο – Ένας από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του 4ου χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε το επίτευγμα τεράστιο, τονίζοντας ότι, σε συνδυασμό με προηγούμενα χρυσά μετάλλια, αναδεικνύει τον Τεντόγλου ως έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών.

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Δένδιας για Τεντόγλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνεχάρη θερμά τον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
  • Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «Το 4ο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή».
  • Ο υπουργός πρόσθεσε πως το επίτευγμα αυτό, σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, «τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην τέταρτη διαδοχική κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από τον Έλληνα αθλητή, καθώς και στις επιτυχίες του σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

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