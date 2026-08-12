Δένδιας για Τεντόγλου: «Τεράστιο επίτευγμα το 4ο χρυσό μετάλλιο – Ένας από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών»

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην τέταρτη διαδοχική κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από τον Έλληνα αθλητή, καθώς και στις επιτυχίες του σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.