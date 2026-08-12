Δένδιας για Τεντόγλου: «Τεράστιο επίτευγμα το 4ο χρυσό μετάλλιο – Ένας από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην τέταρτη διαδοχική κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από τον Έλληνα αθλητή, καθώς και στις επιτυχίες του σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.
Θερμά συγχαρητήρια στον Σημαιοφόρο Ολυμπιονίκη του Πολεμικού Ναυτικού Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ! Το 4ο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε… pic.twitter.com/TX9G0fauwP
— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 11, 2026