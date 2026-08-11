Νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου στη Ρώμη – Ικανοποίηση εκφράζουν οι ΗΠΑ

Σε νέο κύκλο συνομιλιών πρόκειται να εισέλθουν το Ισραήλ με τον Λίβανο παρουσία διαμεσολαβητών της Ουάσιγκτον στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, εκφράζοντας «ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα».

Αντικείμενο των συνομιλιών θα είναι ο ορισμός των χερσαίων ζωνών στον νότιο Λίβανο, που δεν θα πρέπει το Ισραήλ να παραβιάζει καταλαμβάνοντας έδαφος με τον ισχυρισμό ότι στα χωριά της περιοχής υπάρχουν τρομοκράτες της Χεζμπολάχ.

«Το πολιτικό σκέλος θα επαναληφθεί στη Ρώμη στις αρχές Σεπτεμβρίου, και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στο μεταξύ στη Βηρυτό, την Ιερουσαλήμ και την Ουάσινγκτον» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα. Το πλαίσιο εφαρμόζεται, οι πρώτες (πιλοτικές) ζώνες λειτουργούν και οι ομάδες εργασίας εναρμόνισαν την ορολογία τους, τους χάρτες τους και τις διαδικασίες τους», υπογράμμισε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στον έβδομο κύκλο διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα στη Ρώμη.

Αρνείται η Χεζμπολάχ τον αφοπλισμό της

Υπενθυμίζουμε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συνεχίζουν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, παρότι στα τέλη Ιουνίου υπέγραψαν μια συμφωνία – πλαίσιο που προβλέπει την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου σε «πιλοτικές ζώνες» τις οποίες εκκενώνει το Ισραήλ. Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει ένα μέρος του νοτίου Λιβάνου συνδέοντας την αποχώρησή του με τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει επανειλημμένα αυτή τη συμφωνία και αρνείται να καταθέσει τα όπλα. Αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ, προκειμένου να συνεχίσει να διεξαγάγει πλήγματα ακριβείας στον Λίβανο.

Στρατιωτική συνεργασία Ισραήλ – Λιβάνου

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου διαπραγματεύσεων στη Ρώμη, οι συνομιλίες είχαν καθυστερήσει λόγω των ισραηλινών πληγμάτων αλλά η Ομάδα στρατιωτικού συντονισμού για τον Λίβανο ήταν σε θέση γρήγορα να παράσχει ακριβείς πληροφορίες και στις δύο πλευρές διευκολύνοντας την επικοινωνία». «Οι στρατιωτικές αντιπροσωπείες ολοκλήρωσαν τις επιχειρησιακές παραμέτρους, τους κοινούς χάρτες και έναν οδικό χάρτη με στόχο των άνοιγμα μελλοντικών πιλοτικών ζωνών», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Με την προσδοκία της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων

Βέβαια, πηγή της προεδρίας του Λιβάνου είχε ωστόσο δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «το Ισραήλ είχε αρνηθεί να προσδιορίσει νέες ζώνες στον νότιο Λίβανο για μια αποχώρηση του στρατού του, πριν επαληθευτεί ο αποτελεσματικός έλεγχος από τον στρατό του Λιβάνου των δύο πρώτων τομέων».

«Κατά τον προσεχή κύκλο συνομιλιών, ο Λίβανος θα παρουσιάσει λεπτομερείς οδικούς χάρτες για την ασφάλεια νέων ζωνών εφόσον η εφαρμογή θα συνεχιστεί στις υπάρχουσες ζώνες», υπογράμμισε ο αξιωματούχος με την προσδοκία να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.