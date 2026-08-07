Λίβανος: Τρεις ΜΚΟ καταγγέλλουν ως «έγκλημα πολέμου» τα ισραηλινά πλήγματα που σκότωσαν δημοσιογράφο

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Ως «έγκλημα πολέμου» χαρακτήρισαν τρεις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της δημοσιογράφου Άμαλ Χαλίλ την περασμένη άνοιξη.

Η 42χρονη εργαζόμενη στην εφημερίδα «Αλ Άχμπαρ», Άμαλ Χαλίλ, έχασε τη ζωή της, ενώ η ανεξάρτητη εικονολήπτρια Ζέιναμπ Φαράζ τραυματίστηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν στις 22 Απριλίου στο χωριό ατ Τίρι του νότιου Λιβάνου.

Οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να προστατευτούν καταφεύγοντας σε ένα κτήριο, μετά το ισραηλινό πλήγμα που είχε ως στόχο όχημα το οποίο κινούνταν μπροστά από το δικό τους. Ωστόσο, λίγο αργότερα, το ίδιο κτήριο έγινε επίσης στόχος επίθεσης. Η Ζέιναμπ Φαράζ κατάφερε να διασωθεί, όμως οι λιβανικές αρχές κατηγόρησαν τον ισραηλινό στρατό ότι παρεμπόδισε την επέμβαση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, υποστηρίζοντας πως η Άμαλ Χαλίλ θα μπορούσε να είχε σωθεί, καθώς παρέμενε ακόμη στη ζωή.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW), η Διεθνής Αμνηστία και η λιβανική οργάνωση The Legal Agenda έδωσαν στη δημοσιότητα έρευνες που διεξήγαγαν χωριστά.

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε την «απευθείας επίθεση» η οποία στοχοποίησε «άμαχες» και κάλεσε να διενεργηθεί «έρευνα για έγκλημα πολέμου».

Το Παρατηρητήριο επισήμανε πως «ο ισραηλινός στρατός γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει» ότι επρόκειτο για δύο άμαχες, που είχαν βρει καταφύγιο στο κτήριο που στοχοποίησε, επισημαίνοντας τη χρήση drones που πέταγαν σε χαμηλό ύψος.

On April 22, 2026, Israeli military attacks in Lebanon killed journalist Amal Khalil and severely wounded journalist Zainab Faraj. The evidence indicates that the Israeli military knew or should have known that Khalil and Faraj were civilians, but subsequently targeted them,… pic.twitter.com/2a4el6YreG — Human Rights Watch (@hrw) August 6, 2026

Η έρευνα της ΜΚΟ Legal Agenda επίσης συμπέρανε πως διαπράχτηκαν «εγκλήματα πολέμου και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Όταν είχαν εκτυλιχτεί τα γεγονότα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι είχε πλήξει όχημα «που αποχωρούσε από στρατιωτική εγκατάσταση χρησιμοποιούμενη από τη Χεζμπολάχ» και στη συνέχεια το κτήριο. Είχε διαψεύδει πως εμπόδισε ομάδες πρώτων βοηθειών να πάνε επιτόπου.

Σε επιστολή του που συμπεριλήφθηκε στην έκθεση της Αμνηστίας, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το «συμβάν» υποβλήθηκε σε «προκαταρκτική εξέταση» και «τα μαθήματα που αντλήθηκαν τέθηκαν σε εφαρμογή», ενώ εξέφρασε τη «λύπη του για οποιοδήποτε κακό έπαθαν δημοσιογράφοι».

Η Άμαλ Χαλίλ ήταν ιδιαίτερα έμπειρη ανταποκρίτρια της Αλ Άχμπαρ, που κάλυπτε εκτενώς τις εξελίξεις στον νότιο Λίβανο, τόσο αφού η χώρα σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά επιτέθηκε στο Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, όσο και κατά τις προηγούμενες εχθροπραξίες (2023-2024).

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), τουλάχιστον «15 δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί» εξαιτίας πυρών του στρατού του Ισραήλ στον Λίβανο από τον Οκτώβριο του 2023.

Τη 13η Οκτωβρίου 2023, ο δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς Ισάμ Αμπντάλα σκοτώθηκε και έξι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ντίλαν Κόλινς και Κριστίνα Ασί. Η τελευταία έμεινε ανάπηρη, χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί το ένα της πόδι.