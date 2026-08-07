CENTCOM: Σε εξέλιξη ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν – Τουλάχιστον 49 πλοία ανακατευθύνθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις

Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, με την αεροπορία και τις δυνάμεις των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, που βρίσκονται στο αμφίβιο πλοίο επίθεσης USS Boxer, να παρέχουν υποστήριξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Δικοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, έως τις 6 Αυγούστου οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 49 εμπορικών πλοίων, στην ακινητοποίηση δύο ακόμη πλοίων, ενώ πραγματοποίησαν επιχειρήσεις επιβίβασης και ελέγχου σε άλλα δύο.