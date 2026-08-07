CENTCOM: Σε εξέλιξη ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν – Τουλάχιστον 49 πλοία ανακατευθύνθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν συνεχίζονται, με την υποστήριξη της αεροπορίας και των Πεζοναυτών των ΗΠΑ από το αμφίβιο πλοίο επίθεσης USS Boxer. Έως τις 6 Αυγούστου, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 49 εμπορικά πλοία, ακινητοποιήσει δύο ακόμη και πραγματοποιήσει επιχειρήσεις επιβίβασης και ελέγχου σε άλλα δύο.

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CENTCOM
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, με την αεροπορία και τις δυνάμεις των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, που βρίσκονται στο αμφίβιο πλοίο επίθεσης USS Boxer, να παρέχουν υποστήριξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM.
  • «Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, έως τις 6 Αυγούστου οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 49 εμπορικών πλοίων…»
  • «…στην ακινητοποίηση δύο ακόμη πλοίων, ενώ πραγματοποίησαν επιχειρήσεις επιβίβασης και ελέγχου σε άλλα δύο.»

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Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, με την αεροπορία και τις δυνάμεις των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, που βρίσκονται στο αμφίβιο πλοίο επίθεσης USS Boxer, να παρέχουν υποστήριξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Δικοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, έως τις 6 Αυγούστου οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 49 εμπορικών πλοίων, στην ακινητοποίηση δύο ακόμη πλοίων, ενώ πραγματοποίησαν επιχειρήσεις επιβίβασης και ελέγχου σε άλλα δύο.

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