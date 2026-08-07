Σαουδική Αραβία: Χτύπημα των Χούθι στο Νατζράν – Έντεκα άμαχοι τραυματίστηκαν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έντεκα άμαχοι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συνοριακή περιοχή Νατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία, έπειτα από επίθεση που, σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά Σαουδάραβες πολίτες, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού. Στους υπόλοιπους τραυματίες συγκαταλέγονται ένας υπήκοος της Υεμένης, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός.