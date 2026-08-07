Σαουδική Αραβία: Χτύπημα των Χούθι στο Νατζράν – Έντεκα άμαχοι τραυματίστηκαν

Έντεκα άμαχοι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συνοριακή περιοχή Νατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία, έπειτα από επίθεση που αποδίδεται στους Χούθι της Υεμένης. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά Σαουδάραβες πολίτες, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, καθώς και υπήκοοι Υεμένης, Αιγύπτου και Πακιστάν.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντεκα άμαχοι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συνοριακή περιοχή Νατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία.
  • Η επίθεση φέρεται να εξαπολύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό.
  • Μεταξύ των τραυματιών είναι επτά Σαουδάραβες πολίτες, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, καθώς και ένας Υεμενίτης, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έντεκα άμαχοι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συνοριακή περιοχή Νατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία, έπειτα από επίθεση που, σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά Σαουδάραβες πολίτες, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού. Στους υπόλοιπους τραυματίες συγκαταλέγονται ένας υπήκοος της Υεμένης, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός.

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