Σαουδική Αραβία: Χτύπημα των Χούθι στο Νατζράν – Έντεκα άμαχοι τραυματίστηκαν

Έντεκα άμαχοι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συνοριακή περιοχή Νατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία, έπειτα από επίθεση που, σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης.
Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά Σαουδάραβες πολίτες, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού. Στους υπόλοιπους τραυματίες συγκαταλέγονται ένας υπήκοος της Υεμένης, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός.
🔴 Breaking | The military spokesperson for the Saudi-led Joint coalition said 11 civilians were injured in Najran in what he described as Houthi terrorist attacks on Thursday. The injured include 7 Saudi nationals, 2 Egyptians, 1 Pakistani, and 1 Yemeni. pic.twitter.com/HDbfMaRLhO
— عاصم المجاهد | Asem Al_Mujahed (@Asem22mo) August 6, 2026
NEW: Saudi-led Coalition’s spokesperson, Maj. Gen. Turki Al-Maliki, says 11 civilians were injured in the Najran region from Houthi attacks.
The wounded included seven Saudis (among them a woman and a four-year-old child with second-degree burns), one Yemeni, two Egyptians, and…
— Clash Report (@clashreport) August 6, 2026