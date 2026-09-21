Νόμιζε ότι οι πονοκέφαλοι ήταν από το hangover – Στα 23 του διαγνώστηκε με σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο

«Γιατί σε μένα;» και «γιατί τώρα;». Αυτές ήταν οι δύο πρώτες σκέψεις που βασάνισαν τον Cal Petrie, όταν, μόλις στα 23 του χρόνια, πληροφορήθηκε ότι έχει έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο. Η περιπέτειά του είχε ξεκινήσει με επίμονους πονοκεφάλους, τους οποίους αρχικά απέδιδε στην κατανάλωση αλκοόλ.

Μέσα σε λίγες ημέρες, μια απρόσμενη διάγνωση μιας σπάνιας μορφής καρκίνου ήρθε να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά του 23χρονου και να ανατρέψει όσα θεωρούσε δεδομένα για τη ζωή του.

Νόμιζε ότι οι πονοκέφαλοι ήταν από το hangover – Η διάγνωση που του άλλαξε τη ζωή

Ο Cal Petrie πίστευε ότι οι επίμονοι πονοκέφαλοι που αντιμετώπιζε ήταν απλώς σύμπτωμα hangover. Ο 23χρονος παρατήρησε για πρώτη φορά το σύμπτωμα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Θεώρησε ότι ήταν μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας ενηλικίωσης η εκδήλωση πονοκεφάλου τρεις ή τέσσερις ώρες μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Μετά τη λήψη αναλγητικού ένιωθε ξανά καλά.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο, ανακάλυψε την πραγματική αιτία των ενοχλήσεων όταν διαγνώστηκε με πευκοβλάστωμα 4ου βαθμού (grade 4 pineoblastoma) — μια σπάνια μορφή καρκίνου που εκδηλώνεται ως όγκος στον εγκέφαλο.

Από τότε, έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση του όγκου και του περισσευούμενου υγρού από τον εγκέφαλό του, καθώς και σε θεραπεία με δέσμη πρωτονίων (proton beam therapy) για τη στοχευμένη αντιμετώπιση του όγκου. Πλέον υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες.

Ο νεαρός άνδρας από το Clapham Junction ελπίζει να ευαισθητοποιήσει περισσότερους ανθρώπους για τους κινδύνους των όγκων στον εγκέφαλο. Στην δική του περίπτωση η διάγνωση ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή του. «Άρχισα να αναρωτιέμαι “γιατί σε μένα;” και “γιατί τώρα;”», ανέφερε ο Cal περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για τη νόσο.

«Ήμουν απλώς πολύ άτυχος»: Η σπάνια περίπτωση του 23χρονου που προβλημάτισε τους γιατρούς

«Ένιωσα θυμό, γιατί όλο αυτό μου φαινόταν τόσο άδικο. Ταυτόχρονα, όμως, γνώριζα ότι δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος στον οποίο μπορούσα να αποδώσω ευθύνες. Ήμουν απλώς άτυχος», είπε ο Cal.

Όπως ανέφερε, τα ερωτήματα για το τι προκάλεσε την ασθένειά του παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναπάντητα, καθώς η κρατική χρηματοδότηση για την έρευνα γύρω από τους όγκους του εγκεφάλου εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. «Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μια τέτοια διάγνωση, θέλεις να ξέρεις γιατί συνέβη. Η ενίσχυση της χρηματοδότησης της έρευνας θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις, αλλά και να συμβάλει στην ανάπτυξη περισσότερων θεραπευτικών επιλογών και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς».

Οι γιατροί του, μάλιστα, του εξήγησαν ότι πρόκειται για μια «εξαιρετικά σπάνια περίπτωση», γεγονός που κέντρισε το ενδιαφέρον τους. Δεκάδες κλινικοί γιατροί επιχείρησαν να κατανοήσουν τι μπορεί να οδήγησε στην εμφάνιση του όγκου, με απώτερο στόχο να υπάρξει καλύτερη γνώση και, ενδεχομένως, να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Μέχρι σήμερα, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί αν ο όγκος αναπτύχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αν υπήρχε ήδη στον εγκέφαλό του για μεγάλο διάστημα, παραμένοντας σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, όπως οι πονοκέφαλοι.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που διαγιγνώσκονται με πευκοβλάστωμα είναι κάτω των 20 ετών. Τα κύρια συμπτώματα του όγκου στον εγκέφαλο, αυτού του τύπου, μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αίσθημα πίεσης στο κρανίο

Ναυτία

Μη φυσιολογικές κινήσεις των ματιών

Επίμονους πονοκεφάλους

Η Διευθύντρια Έρευνας, Πολιτικής και Καινοτομίας (Director of Research, Policy and Innovation) στον φιλανθρωπικό οργανισμό Brain Tumour Research, Dr Karen Noble τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της έρευνας για τους όγκους του εγκεφάλου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αφορμή την περίπτωση του Cal. Όπως ανέφερε, η ιστορία του αποτυπώνει τη δύσκολη πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν αμέτρητες οικογένειες.