Ιράν: «Έχουμε όπλα που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί» – Απειλές των Φρουρών της Επανάστασης για νέα πλήγματα και τα Στενά του Ορμούζ

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Προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μια νέα στρατιωτική σύγκρουση θα διεξαχθεί με διαφορετικούς στόχους και όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα απηύθυνε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχεμπί. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον απέτυχε να αποκαταστήσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, παρά τη στρατιωτική της ισχύ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ο Μοχεμπί προχώρησε στις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Alam, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Ο Ιρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποστεί «ιστορική και ταπεινωτική ήττα» στον πόλεμο με το Ιράν, χωρίς όμως να έχουν, κατά τον ίδιο, το θάρρος να το παραδεχθούν.

«Νέοι στόχοι και όπλα που θα εκπλήξουν τον κόσμο»

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών δεν θα αποτελέσει απλή επανάληψη των προηγούμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε, η γεωγραφία της σύγκρουσης θα αλλάξει, ενώ διαφορετικοί θα είναι και οι στόχοι που θα επιλέξει το Ιράν.

Ο Μοχεμπί υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν νέα όπλα και δυνατότητες που θα «εκπλήξουν τον κόσμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα από αυτά τα οπλικά συστήματα αναπτύχθηκαν πριν από τον πόλεμο και άλλα κατά τη διάρκειά του, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη.

Τα χαρακτήρισε στρατηγικά μέσα που θα αξιοποιηθούν όταν η Τεχεράνη κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Δεν έδωσε, ωστόσο, τεχνικές λεπτομέρειες ή άλλα στοιχεία που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη αξιολόγηση των δυνατοτήτων στις οποίες αναφέρθηκε.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μοχεμπί στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν το ισχυρότερο πολεμικό ναυτικό παγκοσμίως, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Κατά τον ίδιο, η Ουάσινγκτον επικαλείται παραδοσιακά την προστασία των ενεργειακών ροών και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για να δικαιολογήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή.

Ο Μοχεμπί ισχυρίστηκε ότι τα Στενά ήταν ανοιχτά πριν από τον πόλεμο και ότι οι περιορισμοί επιβλήθηκαν ως συνέπεια της αμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Συνέδεσε επίσης τη συνέχιση των περιορισμών με αυτό που περιέγραψε ως επανειλημμένες παραβιάσεις συμφωνιών από την πλευρά των ΗΠΑ.

Η ναυσιπλοΐα στο πέρασμα παραμένει σοβαρά διαταραγμένη. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Reuters τη Δευτέρα (21/9), μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν πριν από τη σύγκρουση ο συνήθης αριθμός ήταν περίπου 125 την ημέρα. Η διέλευση πλοίων, επομένως, δεν έχει διακοπεί πλήρως, παρά τους ισχυρισμούς περί κλεισίματος του περάσματος.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει»

Ερωτηθείς εάν η σημερινή κατάσταση σηματοδοτεί νέα φάση της σύγκρουσης, ο Μοχεμπί απάντησε ότι, κατά την εκτίμησή του, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, αλλά συνεχίζεται σε διαφορετικά στάδια.

Υποστήριξε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προετοιμαστεί για παρατεταμένη σύγκρουση και ότι θα υπερασπιστούν το Ιράν σε περίπτωση νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ο ίδιος επιχείρησε να διαχωρίσει την αποτυχία επίτευξης συγκεκριμένων στρατιωτικών στόχων από αυτό που χαρακτήρισε βαθύτερη στρατηγική ήττα της Ουάσινγκτον. Ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ δεν πέτυχαν τους αρχικούς τους σκοπούς, τους οποίους συνέδεσε σε μεγάλο βαθμό με τις επιδιώξεις του Ισραήλ.

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί αποτελούν την εκτίμηση του εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης και όχι ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο απολογισμό της σύγκρουσης.

Αποκλείει επαφές των Φρουρών της Επανάστασης με τις ΗΠΑ

Ο Μοχεμπί απέρριψε, τέλος, το ενδεχόμενο άμεσων επαφών μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως υποστήριξε, ο ρόλος της οργάνωσης βάσει του ιρανικού Συντάγματος είναι στρατιωτικός και δεν περιλαμβάνει τη διπλωματία, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εξωτερικών.

Ανέφερε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης δεν διατηρούν επίσημες ή ανεπίσημες σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν προτίθενται να εμπλακούν σε διπλωματικές διαδικασίες.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες προειδοποιήσεις για τις συνέπειες ενδεχόμενης επανάληψης των επιθέσεων, με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών της περιοχής να παραμένουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.