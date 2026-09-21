Τραμπ – Μακρόν: Τετ α τετ στη Νέα Υόρκη μετά την κόντρα – Στο επίκεντρο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν θα έχει σήμερα, Δευτέρα (21/9), στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 17:35 τοπική ώρα (00:35 της Τρίτης, ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τραμπ που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Οι δύο Πρόεδροι βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησής τους.

Από τη συνάντηση με τον Καναδό Πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη

Ο Μακρόν μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη από το Σεν Πιερ και Μικελόν, μικρό γαλλικό έδαφος στα ανοιχτά των ακτών του Καναδά στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Εκεί συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, με τον οποίο ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις Γαλλίας και Καναδά.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Γάλλος πρόεδρος σχεδιάζει επίσης να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από τη Γροιλανδία μέχρι την Καραϊβική: Ο χάρτης του Τραμπ που προκάλεσε την αντίδραση Μακρόν

Η συνάντηση Τραμπ και Μακρόν πραγματοποιείται μετά από μια σειρά διπλωματικών εντάσεων για την κυριαρχία ευρωπαϊκών εδαφών και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά. Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν χάρτη στον οποίο η αμερικανική σημαία κάλυπτε τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Στον χάρτη περιλαμβάνονταν τόσο γαλλικά εδάφη στην Καραϊβική όσο και το γαλλικό αρχιπέλαγος Σεν Πιερ και Μικελόν, στον Βόρειο Ατλαντικό, ανοιχτά του Καναδά.

Ο Μακρόν επισκέφθηκε το Σεν Πιερ και Μικελόν το Σαββατοκύριακο και συναντήθηκε την Κυριακή (20/9) με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Απαντώντας σε ερωτήσεις για την ανάρτηση του Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι το αρχιπέλαγος είναι γαλλικό έδαφος και παραμένει υπερήφανο για την ταυτότητά του. Πρόσθεσε ότι δεν χρειάζεται να επιβεβαιώνει καθημερινά την κυριαρχία της Γαλλίας επειδή κάποιοι «έχουν παράξενες ιδέες ή λένε παράξενα πράγματα», αναφέρει η Le Monde.

Σημείο τριβής αποτελεί και η προσπάθεια προσέγγισης του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακρόν στηρίζει την πρόταση να γίνει η Οτάβα το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ, ενώ ο Τραμπ χαρακτήρισε την ιδέα «γελοία» και απείλησε την Ευρώπη με σοβαρούς δασμούς ή ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών. Στη συνάντησή τους, Μακρόν και Κάρνεϊ συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία Γαλλίας και Καναδά στην ενέργεια, στην άμυνα και στη διαστημική τεχνολογία.

Προηγήθηκε και η μακρά αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία, την οποία ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο. Μετά την ανακοίνωση της νέας συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας, ο Μακρόν χαιρέτισε το γεγονός ότι, όπως δήλωσε, γίνονται σεβαστά η δανική κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο.