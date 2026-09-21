Tραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 15χρονος που κατέρρευσε βγάζοντας αφρούς από το στόμα – Το ασθενοφόρο ήταν σε άλλο περιστατικό

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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (20/9) στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην Καρίτσα, όταν ένας 15χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του, κατέρρευσε και κατέληξε.

Σύμφωνα με το paidis.com, το παιδί δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ – Το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγιάς δεν ήταν διαθέσιμο

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, αμέσως μετά την κατάρρευση του 15χρονου υπήρξε κινητοποίηση για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, προκειμένου να παρασχεθεί στον ανήλικο η απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγιάς δεν ήταν διαθέσιμο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ασθενοφόρο βρισκόταν ήδη σε διακομιδή άλλου περιστατικού προς τη Λάρισα.

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Γόννων, το οποίο επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν εκείνη την ώρα σε διακομιδή περιστατικού.

Αναζητήθηκε γιατρός και απινιδωτής

Μέσα στις κρίσιμες στιγμές που ακολούθησαν την κατάρρευση του ανηλίκου, καταβλήθηκε προσπάθεια να βρεθεί γιατρός στην παραθαλάσσια περιοχή, ώστε να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παράλληλα, αναζητήθηκε και διαθέσιμος απινιδωτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι προσπάθειες για την εξεύρεση γιατρού και απινιδωτή απέβησαν άκαρπες.

Στο μεταξύ, η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα έφτασε στο σημείο και οι διασώστες προχώρησαν στην παροχή πρώτων βοηθειών στον 15χρονο.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την ανάνηψή του και τη διατήρησή του στη ζωή, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.