Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής – O προφυλακισμένος γιατρός «έταζε» λαγούς με πετραχήλια στους πελάτες του

Σημαντική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να είναι η σημερινή ημέρα Δευτέρα (21/9) καθώς ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το εάν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δραστηριότητα του 54χρονου γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να διοργάνωνε σεμινάρια, να συμμετείχε σε συνέδρια και να εκπαίδευε συναδέλφους του σε κυτταρικές θεραπείες και εφαρμογές που παρουσίαζε ως «αναγεννητικές».

Η εκπαίδευση συναδέλφων και οι συνεργασίες

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου φέρεται να προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό, προκειμένου να τους εκπαιδεύσει σε κυτταρικές θεραπείες. Παρουσίαζε τον εαυτό του ως ιδιαίτερα έμπειρο στον συγκεκριμένο τομέα, με στόχο τη συνεργασία για την προώθηση ολιστικών θεραπειών και θεραπειών με βλαστοκύτταρα.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο που αποκάλυψε το enikos.gr από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι και στο οποίο καταγράφεται ο προφυλακισμένος γιατρός να «διδάσκει».

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το ΕΡΤnews, ο κατηγορούμενος γιατρός εμφανίζεται μαζί με συνάδελφό του, δερματολόγο από τις Φιλιππίνες, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη.

Στην περιγραφή της φωτογραφίας, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής.

Οι συμμετοχές σε συνέδρια στο εξωτερικό

Ο 54χρονος γιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυττάρων ως αξιόπιστα και χωρίς κίνδυνο για την υγεία.

«Αυτή είναι η ασφαλέστερη διαδικασία που έχω συναντήσει», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Όπως υποστήριζε, πρόκειται για αυτόλογα βλαστοκύτταρα, δηλαδή χρησιμοποιούνται τα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς, και, εφόσον η διαδικασία εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής τέχνης, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον ασθενή.

Τον Οκτώβριο του 2024, στη Βαλένθια της Ισπανίας, συμμετείχε ως ομιλητής σε συνέδριο για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, όπου παρουσίασε τις εφαρμογές του συστήματος.

Το 2025, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, συμμετείχε σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο, όπου η παρουσίασή του αφορούσε αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα για τη μείωση και την αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας μέσω συνδυαστικών θεραπειών και αναγεννητικής ιατρικής.

Ο ισχυρισμός για τη βιολογική ηλικία – O προφυλακισμένος γιατρός «έταζε» λαγούς με πετραχήλια στους πελάτες του

Ο γιατρός παρουσίαζε, παράλληλα, δικές του μελέτες. Σε φωτογραφία-διαφάνεια που εμφάνιζε σε πελάτες και συναδέλφους του, φέρεται να υποστήριζε ότι με τη μέθοδό του ο δείκτης βιολογικής ηλικίας μειωνόταν κατά σχεδόν οκτώ χρόνια.

Σε συνέντευξή του είχε αναφέρει ακόμη ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας, όπως έλεγε, την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία. Παράλληλα, διαφήμιζε ότι είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000 θεραπείες.

«Αν και η λήψη μπορεί να γίνει και από τον μυελό των οστών, προτιμούμε το περιφερικό αίμα, καθώς μας παρέχει την απαραίτητη ποιότητα και ποσότητα κυττάρων για την επίτευξη των βέλτιστων θεραπευτικών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς μας», είχε αναφέρει ο 54χρονος γιατρός.

Η εκπαιδευτική ακαδημία στο Κολωνάκι

Στο Κολωνάκι είχε δημιουργηθεί και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη σχετικά με τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις προηγμένες, όπως διαφημίζονταν, βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας διοργανώνονταν επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις, παρέχονταν πρακτική εξάσκηση ή επίδειξη εξοπλισμού, ενώ υπήρχε, όπως αναφερόταν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews, η συγκεκριμένη δραστηριότητα επεκτεινόταν και στο εξωτερικό, με την εκπαίδευση και συνεργασία με γιατρούς γύρω από τις συγκεκριμένες θεραπείες.

Νέο βίντεο – ντοκουμέντο

Νέο αποκαλυπτικό βίντεο για τις μπίζνες του προφυλακισμένου γιατρού εξασφάλισε το ΕΡΤnews, στο οποίο ένα κέντρο αισθητικής και αντιγήρανσης στις Φιλιππίνες διαφημίζει τις πρακτικές του παρουσιάζοντας μια «θαυματουργή» θεραπεία για αντιγήρανση με την οποία «μπορείς να φαίνεσαι οκτώ χρόνια νεότερος».

Σύμφωνα με το διαφημιστικό σποτ, στο πρώτο στάδιο της θεραπείας, νιώθεις νεότερος κατά 4,4 χρόνια και στο δεύτερο, με τα βλαστοκύτταρα, «αφαιρούνται» άλλα 3,45 χρόνια.