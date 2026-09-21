«Κλειδώνουμε» τα νησιά με νέους Patriot

Η Ελλάδα σχεδιάζει την ενίσχυση της άμυνας των νησιών με την απόκτηση νέων συστημάτων Patriot PAC3 και την ενσωμάτωσή τους με τα F-35, στο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Οι κινήσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία, η οποία εκφράζει ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται η αδράνεια της Τουρκίας, σε περιφερειακές συμμαχίες.