Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman



Ως επαγγελματίας συγγραφέας, η Βερόνικα Μπλάκστοουν χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιό της για να βοηθάει τους άλλους. Οι εργασίες της συμπεριλαμβάνουν τη συγγραφή προωθητικού υλικού για τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και ερωτικών γραμμάτων για όσους χρειάζονται βοήθεια στις σχέσεις τους. Ο Τόνι Ρίτσαρντς χρειάζεται το δεύτερο.

Ευγενικός, χαρισματικός και όμορφος, ο Τόνι μοιάζει σαν τον τελευταίο άνθρωπο που θα χρειαζόταν τέτοιου είδους βοήθεια. Η Βερόνικα συνεργάζεται μαζί του παρότι της χρωστάει χρήματα, ωστόσο ο Τόνι δεν της αναφέρει τίποτα για τη γυναίκα για την οποία γράφει τα γράμματα. Και η Βερόνικα συνήθως δεν δουλεύει έτσι.

Όταν ο Τόνι βρίσκεται νεκρός, αποκαλύπτεται ότι το πραγματικό του όνομα είναι Τεντ Ρόμπερτς. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο θάνατός του συνδέεται με μια διάρρηξη που πήρε κακή τροπή, όμως η Βερόνικα δεν έχει πειστεί. Γιατί είπε ψέματα για το όνομά του; Σε ποια γυναίκα απευθύνονταν τα ερωτικά γράμματα; Θα μπορούσε να βρίσκεται σε αυτά τα ερωτήματα η απάντηση για τον θάνατό του; Η Βερόνικα ξεκινά την έρευνά της για να λύσει το μυστήριο.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews