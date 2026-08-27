Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: «Θετικό βήμα» η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας τη μεταφορά του ελληνικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις στη Συρία και την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στον συριακό στρατό.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου, ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας (MSB), τοποθετήθηκε για την απόφαση της Αθήνας σχετικά με την αναδιάταξη των αμυντικών της συστημάτων.

«Θεωρούμε την απόφαση μεταφοράς των Συστημάτων Αεράμυνας Patriot από τη νήσο Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανατροπής της τρέχουσας εσφαλμένης πρακτικής», αναφέρθηκε στη σχετική ανακοίνωση του.

Μήνυμα για τη Συρία και τις δυνάμεις των SDF

Παράλληλα, σχολίασε τις εσωτερικές εξελίξεις στη γειτονική Συρία, χαιρετίζοντας τη διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και την απορρόφησή τους από τις κρατικές δυνάμεις της χώρας.

«Η διάλυση των SDF και η ενσωμάτωσή τους στα κρατικά όργανα της Συρίας αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, καθώς και την ενίσχυση της έννοιας “Ένα Κράτος, Ένας Στρατός”. Χαιρετίζουμε αυτές τις εξελίξεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.