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Δυτική Αχαΐα: Τραυματίστηκε 14χρονος όταν υποχώρησε κάγκελο μπαλκονιού και έπεσε από ύψος 4 μέτρων

Ένας 14χρονος στη Δυτική Αχαΐα τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (26/08) όταν υποχώρησε ένα κάγκελο κοντά σε τουριστική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος περίπου 4 μέτρων. Το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου διαπιστώθηκε ότι η ζωή του δεν κινδυνεύει και αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

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Καραμανδάνειο Πάτρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ώρες αγωνίας έζησε ένας 14χρονος στη Δυτική Αχαΐα, όταν υποχώρησε ένα κάγκελο κοντά σε τουριστική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από ύψος περίπου 4 μέτρων.
  • Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έφτασε στο σημείο και μετέφερε με ασφάλεια το παιδί στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του και αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ώρες αγωνίας για έναν 14χρονο στην Δυτική Αχαΐα, όταν το βράδυ της Τετάρτης (26/08) υποχώρησε ένα κάγκελο κοντά σε τουριστική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί στο κενό και να καταλήξει στο έδαφος, από ύψος περίπου 4 μέτρων.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο, μετέφερε με ασφάλεια το παιδί στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσε για να το παραλάβει.

 

Ο 14χρονος οδηγήθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και αναμένεται, ίσως ακόμα και σήμερα να πάρει εξιτήριο.

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